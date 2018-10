¡La Plaza de las Tres Culturas es pública, déjenos entrar!: 'Nacha' Rodríguez

"Esta plaza es pública, porque esta plaza nunca ha tenido vallas para que la gente pueda acercarse a la estela. Pertenece a todo el pueblo", reprochó al equipo de Andrés Manuel, Ignacia "La Nacha" Rodríguez, participante y activista del movimiento del 68.

Desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, "Nacha" junto a sus compañeros del Comité 68, exigieron a la seguridad del presidente electo a abrir las vallas para que la gente pudiera acceder al memorial de los estudiantes caídos.

Tras varios minutos de forcejeo, el equipo de seguridad de AMLO abrió las vallas para que todos los asistentes al homenaje pudieran entrar a la zona central.

Foto: Notimex

Al tomar la palabra después de López Obrador, "Nacha" enfatizó que esa plaza murieron sus compañeros en contra de la represión, y por lo tanto, debe estar abierta para todas las personas.

"No nos dejaban entrar ni a nosotros. Eso no se vale y creo que lo tienen que tomar, no nada más él, todo su Gabinete y todos ustedes en cuenta que si peleamos es porque aquí caímos y aquí luchamos", reprochó.

Foto: Notimex

Agregó que la lucha ha estado presente durante 50 años, y por tal motivo, consideró una falta de respeto que se dividiera a las personas con las personas del gobierno de AMLO.

Este 2 de octubre la Plaza de las Tres Culturas amaneció cercada con valla metálicas para separar a las personas de la zona donde se ubicaría el presidente electo durante el homenaje.









