Continúan asaltos en taxis con fármacos en la CDMX

En lo que va del año, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha detectado dos casos de robos a pasajeros a bordo de taxi, en donde el modus operandi es drogar a las víctimas, sin embargo, muchos de estos casos no son denunciados.

Por ejemplo, Ángel comentó a Publimetro que el pasado fin de semana abordó -en compañía de dos amigos- un taxi sobre avenida Insurgentes y Álvaro Obregón. Relata que el conductor se portó muy amable y les ofreció una bebida, la tomaron y lo último que recuerda es que el chofer cambió de ruta, después amaneció tirado, golpeado, ensangrentado y con otra ropa que no era la suya.

También puedes leer:

Taxista escapa y arrastra a mujer varios metros

Alertan por asaltos en taxis de Masaryk

“El operador nos ofrece un Sky Blue, todos tomamos de ese y llegó un momento en que todos perdimos la noción. A uno lo recogieron en la calle, otro se despertó en un camellón y yo no me acuerdo dónde amanecí, lo que sí recuerdo es que que la ropa que yo traía no era la misma. Al hacer la revisión de todo, afortunadamente no pasó nada, sólo nos robaron las mochilas y los celulares”, comentó.

Aún con los golpes visibles, precisó que uno de sus acompañantes lo encontró deambulando la mañana del domingo en una entrada del Metro, y lo llevaron a casa de otro amigo para revisarlo. Después pasó todo el día dormido y se despertó hasta la mañana del lunes.

Por último, señaló que este taxi estaba perfectamente rotulado con los colores rosa y blanco. Además, aconsejó a los pasajeros no comer y mucho menos beber lo ofertado por los taxistas para evitar complicaciones.







Publicidad







Casos similares

El pasado 30 de marzo el cantante Jorge D’Alessio denunció, a través de redes sociales, que fue drogado y asaltado a bordo de un taxi. El modus operando era el mismo: abordó una unidad, le ofrecieron agua y cayó inconsciente.

“Me quedé perdidamente dormido. Una vez que me despojó de todo, el taxista abrió la puerta y totalmente inconsciente, me aventó del taxi […] Toda la cara está raspada por cómo caí en el piso”, señaló.

De enero a agosto, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha levantado mil 907 carpetas de investigación por robo con violencia a bordo de taxis.

Cómo los drogan

El experto en toxicología y académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Carlos Díaz explicó a Publimetro que existen sustancias psicotrópicas como las benzodiazepinas que pueden ser usadas por los delincuentes para drogar a sus víctimas para después despojarlos de sus pertenencias y cometer abusos sexuales.

En entrevista dijo que estas sustancias provocan que la persona pierda el conocimiento minutos después de ingerirlas (en alguna bebida o de forma concentrada) sin que recuerden nada al volver en sí.

“La persona entra en un estado de sedación profundo que le impide moverse o tener conocimiento de lo que le ocurre. El efecto puede variar según la dosis suministrada, pero va desde tres horas hasta ocho”, abundó.

Lo más visto en Publimetro TV: