Diario revela que yerno de Donald Trump evadió impuestos por años

Jared Kushner, yerno y mano derecha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evadió impuestos federales sobre la renta por años, de acuerdo con una investigación del diario The New York Times.

Según documentos confidenciales revisados por el periódico, Jared Kushner, el yerno y consejero del presidente Trump, probablemente pagó poco o ningún impuesto sobre la renta de 2009 a 2016.

Es el marido de Ivanka, la hija más conocida de Donald Trump, y tuvo una gran influencia en la campaña de su suegro, incluidas la estrategia digital y la contratación de personas para puestos importantes.

Jared Kushner nació y creció en Livingston, Nueva Jersey, con dos hermanas y un hermano. Sus abuelos escaparon de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial y llegaron a Estados Unidos en 1949 y su padre Charles hizo su fortuna como magnate de bienes raíces en Nueva Jersey.

Durante la última década, la compañía familiar de Jared Kushner ha gastado miles de millones de dólares en la compra de bienes raíces. Sus inversiones en acciones personales se han disparado. Su patrimonio neto se ha quintuplicado a casi 324 millones de dólares.

Y, sin embargo, durante varios años consecutivos, Kushner, el yerno del presidente Trump y un asesor principal de la Casa Blanca, parece no haber pagado casi ningún impuesto federal sobre la renta, de acuerdo con los documentos financieros confidenciales revisados por The New York Times.

Sus facturas de impuestos bajos son el resultado de una maniobra común de reducción de impuestos que, año tras año, generó millones de dólares en pérdidas para Kushner, según los papeles.

Pero las pérdidas fueron sólo en papel, Kushner y su compañía no parecían perder dinero. Las pérdidas se debieron a la depreciación, un beneficio fiscal que permite a los inversionistas de bienes raíces deducir una parte del costo de sus edificios de su ingreso sujeto a impuestos cada año.

En 2015, por ejemplo, Kushner se llevó a casa 1.7 millones de dóalres en ganancias salariales y de inversión. Sin embargo, esas ganancias se vieron abrumadas por 8.3 millones en pérdidas, en gran parte debido a la "depreciación significativa" que Kushner y su compañía adquirieron en sus bienes raíces, indicaron los documentos revisados por el cotidiano.

No obstante, nada en los documentos sugiere que Kushner o su compañía hayan infringido la ley. Un portavoz del abogado de Kushner dijo que "pagó todos los impuestos adeudados".

En teoría, se supone que la provisión por depreciación protege a los promotores inmobiliarios de que sus inversiones no se vean afectadas por el desgaste de sus edificios.

En la práctica, sin embargo, la asignación a menudo representa un regalo lucrativo para desarrolladores como Trump y Kushner.



Leyes de impuestos

La ley asume que los valores de los edificios disminuyen cada año cuando, en realidad, a menudo ganan valor. Su enorme flexibilidad permite a los inversionistas de bienes raíces determinar sus propias facturas de impuestos.

El año pasado, la Casa Blanca promovió una revisión radical de las leyes de impuestos de la nación que expandieron muchos de los beneficios que disfrutan los inversionistas de bienes raíces, permitiéndoles obtener deducciones aún mayores.

"La administración de Trump estaba en condiciones de limpiar el código tributario y prometió eliminar parte de la complejidad que ciertos contribuyentes usan en su beneficio", dijo Victor Fleischer, profesor de derecho tributario en la Universidad de California en Irvine.

"En cambio, se duplicaron con respecto a esas disposiciones, particularmente aquellas con las que están familiarizados para beneficiarse a sí mismos", añadió.

Los documentos, que el rotativo revisó en su totalidad, fueron creados con la cooperación de Kushner como parte de una revisión de sus finanzas por parte de una institución que estaba considerando prestarle dinero.

Con un total de más de 40 páginas, describen sus negocios, ganancias, gastos y préstamos de 2009 a 2016. Contienen información que se tomó de las declaraciones de impuestos federales de Kushner, así como otros datos proporcionados por sus asesores.

Los documentos, en su mayoría creados el año pasado, fueron compartidos con The New York Times por una persona que ha tenido relaciones financieras con Kushner y su familia.

Trece asesores fiscales y abogados, incluido J. Richard Harvey Jr., un funcionario fiscal de las administraciones de Reagan, George W. Bush y Obama, revisaron los documentos de The New York Times.

Harvey dijo que, suponiendo que los documentos reflejen con precisión la información de sus declaraciones de impuestos, Kushner parecía haber pagado poco o ningún impuesto federal sobre la renta durante al menos cinco de los últimos ocho años.

Los otros expertos estuvieron de acuerdo y dijeron que Kushner probablemente tampoco pagó mucho en los otros tres años.

Trump participó en un fraude absoluto

Peter Mirijanian, un portavoz del abogado de Kushner, dijo que no respondería a las suposiciones derivadas de documentos que brindan una imagen incompleta y que fueron "obtenidos en violación de la ley y los acuerdos estándar de confidencialidad comercial".

Sin embargo, siempre siguiendo el consejo de numerosos abogados y contadores, "Kushner archivó y pagó correctamente todos los impuestos adeudados por la ley y las regulaciones".

La revelación sobre los pagos mínimos de impuestos de Kushner se produce cuando los impuestos de su suegro se encuentran bajo un nuevo escrutinio.

Una investigación del diario publicada este mes descubrió que Trump participó en un fraude absoluto que protegió la fortuna de su familia de los impuestos sobre sucesiones y donaciones.

Trump ha roto con décadas de tradición al negarse a publicar sus declaraciones de impuestos. Pero partes de una declaración de impuestos de 1995 publicada anteriormente por el periódico muestran tendencias similares a la que se ve en los documentos que detallan las finanzas de Kushner.

Trump en ese momento reportó casi 916 millones de dólares en pérdidas, lo que podría haberle permitido evitar cualquier impuesto federal sobre la renta durante casi dos décadas.

Los resúmenes de las declaraciones de impuestos de Kushner revisados por The New York Times no establecen explícitamente cuánto pagó.

En cambio, los documentos incluyen revelaciones por parte de sus contadores que estiman la cantidad de impuestos que debía por el año que acaba de terminar, llamados "impuestos sobre la renta a pagar" y la cantidad que pagó durante el año en anticipación de los impuestos que debía, llamados "impuestos prepagos".

”Durante la mayoría de los años cubiertos, ambos se enumeraron como cero", mencionó el diario.

