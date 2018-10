¿Puedes distinguir entre robots y humanos?

Publicidad













¿Te imaginas cómo sería vivir con robots o humanos aumentados como vecinos o compañeros de habitación? El fotógrafo francés apodado Niko Photographisme decidió imaginárselo y creó la serie 'The Robot Next Door', en la que se muestran tomas de cómo sería vivir con cyborgs.

Niko Photographisme

Fotógrafo francés

Desde el principio, he estado trabajando principalmente en visuales surrealistas, divertidos, excéntricos e imposibles. Me permite ser más libre, sin restricciones. Mi imaginación puede ser libre.Soy un gran fan de las películas de ciencia ficción, fantasía o terror. Desde el principio vi el tema de la robótica como algo interesante en el que trabajar, porque podemos conseguir cosas visualmente impactantes mientras intentamos mantener la credibilidad. Y el tema de los robots como idea principal me atrae porque es una forma de ilustrar los temas de las apariencias, la percepción y la evolución.

¿Realmente crees que un día los robots vivirán en la casa de al lado?

Sí, lo creo. Pero tal vez no de estas formas. Hablo de robots y humanos aumentados. Ya hay humanos con implantes, correcciones o mejoras corporales. Es sólo el principio. Desde cierto punto de vista, podemos tener gente robótica cerca de nosotros. No sé si realmente tendremos androides como vecinos, pero es una posibilidad inquietante y fascinante.

¿Cómo creaste estas tomas?

Intenté imaginarme cuál podría ser la vida cotidiana de mis personajes. Situaciones, problemas, beneficios, etc. Luego busqué modelos que fueran capaces de encarnarlas. Conocí sus vidas, hábitos, actividades, espíritus, estados de ánimo, etc. Y traté de usar toda esa información para crear buenas imágenes que reflejaran la realidad.

¿Cómo recibieron su proyecto las redes sociales?

La retroalimentación fue principalmente buena, no he recibido ningún comentario malo todavía. Eso es sorprendente