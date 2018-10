Someter a consulta obras limita desarrollo en la CDMX

La suspensión de permisos para nuevas obras y que los vecinos decidan el destino de grandes proyectos inmobiliarios son un atentado al estado de derecho de las constructoras, coincidieron especialistas en la materia.

Además -dijeron- esto afectaría a la demanda de vivienda que se tiene en la capital del país, que, de acuerdo a la Sociedad Hipotecaria Federal, en la Ciudad de México es de 64 mil 146 viviendas.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Ciudad de México, Arturo Bautista Lozano, comentó a Publimetro que es una mala idea que las alcaldías suspendan los permisos para nuevas construcciones, pues no todos los constructores deben ser castigados.

“Hay ciertas personas que han abusado y que no obtienen un permiso y se ponen a construir violando el uso de suelo, a eso, por supuesto, que hay que castigar… Pero definitivamente cerrando las ventanillas creemos que no es el camino, además de que nos queda un sentimiento de que no le damos certidumbre a las inversiones”, comentó.

“Atenta contra el estado de derecho, si yo compro un terreno es porque sé lo que voy a construir y eso es una inversión muy larga, entonces no puede ser que hagan una consulta a ver si a los ciudadanos les gusta o no les gusta, la solución de esto es un plan a largo plazo en donde todos participemos y sepamos dónde se puede hacer (construir) y donde no”, expuso.

En este sentido, también señaló que sería un error y un atentado al estado de derecho que los capitalinos decidan en consulta sobre los grandes proyectos inmobiliarios, tal y como se plantea en el Congreso de la Ciudad de México.

Que vecinos decidan

El diputado local y ex secretario de Obras del Distrito Federal, Fernando Aboitiz, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Desarrollo Urbano con lo que se busca que los proyectos de vivienda de más de 10 mil metros cuadrados, y las construcciones de oficinas, comercios, servicios, industria o habitacional de más de cinco mil metros, tengan la opinión favorable de los vecinos.

“Me parece que hay qué hacer una revisión profunda del tema, las actuales normas no dan ni la transparencia ni la claridad a la comunidad y también ponen en incertidumbre jurídica a los propios inversionistas”, indicó.

Al respecto, José Castillo, socio de la firma Arquitectos 911, señaló que cuando los vecinos son los únicos que deciden sobre el futuro de la ciudad, esto se vuelve un mecanismo de exclusión social.

“Es clasismo y racismo disfrazado de protección al ambiente. Cuando alguien en la Las Lomas de Chapultepec, San Ángel, la Condesa o en la Narvarte dice no más desarrollos, lo que en el fondo estamos diciendo es que no quiero que tú vengas a vivir a donde yo vivo y eso a nivel social es muy peligroso”, aseveró.

Delegaciones que han suspendido trámites para nuevas obras:

Azcapotzalco

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Magdalena Contreras

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Iztacalco

Iztapalapa

(Corte al 11 de octubre)

