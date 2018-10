Caravana migrante pernocta en Parque Bicentenario de Tapachula

La mayoría de los migrantes centroamericanos que conforman la caravana que salió la mañana de este domingo de Ciudad Hidalgo, se instaló para pernoctar en el Parque Bicentenario en el centro de esta ciudad.

A pesar de que las autoridades le dieron a los migrantes todas la garantías de que en el centro de exposiciones Expo Mesoamericana se les daría albergue temporal, muchos migrantes prefirieron no tomar esta opción.

En su mayoría, los centroamericanos prefirieron quedarse en la plaza pública por temor a que al ingresar en las instalaciones del centro de exposiciones fueran detenidos y eventualmente deportados.

No obstante que aproximadamente al mediodía, el propio comisionado nacional de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, les ofreció la certeza que de que el gobierno no tenía intención alguna de detenerlos y que el albergue temporal de Expo Mesoamericana era totalmente seguro, los migrantes prefirieron no utilizarlo.







Entre las personas que conformaban la caravana, en su mayoría hondureños, se fue fortaleciendo en horas de la tarde el rumor de que serían detenidos si se acercaban al albergue, donde estaba dispuesto el espacio hasta para cinco mil personas, incluyendo alimentos, agua y atención médica, en especial para los niños.

Con todo, persistió en los caminantes la desconfianza hacia las autoridades y por eso en su mayoría decidieron no ingresar al centro de exposiciones y por el contrario dirigirse hacia el centro de la ciudad, en cuya plaza principal se instalaron para pernoctar.

Si bien este sábado las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informaron en un comunicado conjunto que 620 personas, sobre todo quienes llevaban niños, fueron trasladadas a ese albergue temporal, posteriormente se supo que los migrantes prefirieron pernoctar en la calle, aunque había disposición de las autoridades para atenderlos.

Por la noche se irían incorporando más migrantes al grupo principal, pues el arribo de los extranjeros se dio en oleadas, ante las diferencias en el ritmo para caminar de cada grupo.

