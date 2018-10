Decomisan "artefactos explosivos" dirigidos a los Clinton y los Obama

Las autoridades estadounidenses informaron este miércoles del hallazgo de dos artefactos explosivos dirigidos a las residencias de Hillary Clinton así como de Barack y Michelle Obama, que no entraron en contacto con los mismos. Ellos estuvieron fuera de peligro.

En un comunicado, el Servicio Secreto informó que obtuvo el paquete dirigido a la ex candidata presidencial en su casa del condado de Westchester (Nueva York) a última hora del martes e interceptó este miércoles en Washington D.C. otro dirigido a la casa de los Obama.

De acuerdo con The New York Times, que cita a las fuerzas del orden, los dispositivos son similares al que halló y detonó la Policía el lunes en la residencia del multimillonario filántropo George Soros, al norte del Estado de Nueva York.

BREAKING: Secret Service says it intercepted two suspicious packages: One addressed to Hillary Clinton and the other to the residence of former Pres. Barack Obama. https://t.co/F6V4OS28dA pic.twitter.com/z0TwiBUewP

El Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el Servicio Secreto, señaló en su nota que los paquetes fueron "identificados inmediatamente como artefactos explosivos durante procesos rutinarios de revisado del correo, y se gestionaron apropiadamente".

"Los protegidos no recibieron los paquetes ni corrieron el riesgo de recibirlos", agregaron los Servicios Secretos.

El asunto está bajo una "amplia investigación criminal" y reunirá "todos los recursos disponibles" a nivel federal, estatal y local para "determinar la fuente de los paquetes e identificar a los responsables", agregan las autoridades.

We are aware of a suspicious package found in the vicinity of the Clinton residence in Chappaqua, NY, and our JTTF has engaged with our federal, state and local partners to investigate. As this is an on-going investigation, we will have no further comment at this time

— FBI New York (@NewYorkFBI) October 24, 2018