No me adelanto a dar fecha para no quedar mal: AMLO sobre abasto normal de gasolina

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en breve se solucionará el abasto de gasolina en el país, aunque no dio una fecha “para no quedar mal”, además insistió que no hay falta de combustible en el país, pero se tiene que hacer más eficiente la logística de distribución a través de pipas.

Te puede interesar: Pemex descarta desabasto en CDMX; pide no hacer compras de pánico

En entrevista con El Financiero, explicó: “Pensamos que poco a poco se va a ir normalizando, no queremos dar una fecha porque los conservadores van a decir que llegamos a la fecha y no hemos cumplido; lo vamos a resolver. Le quiero decir a la gente que desde que iniciamos el plan contra el robo de combustible, el robo de pipas pasó de 800 a 120, con lo que no se han dejado de robar ocho mil pipas y en dinero son alrededor de dos mil 500 millones de pesos”.

Al ser cuestionado sobre si el mecanismo fue el correcto, dijo que aunque hay voces que consideran que se apresuraron, aseguró que no se puede tolerar el robo de combustible y además se estableció un plan para movilizar a cuatro mil elementos del Ejército para tomar las instalaciones, refinerías, centros de distribución y monitoreo.

“Existe todo un piso en la Torre de Pemex para monitorear los ductos, ahí se veía todo, se puede ver cómo se “empaca” un ducto, la presión, cómo disminuye y hay también normas establecidas para cuando baja la presión y se advierte que hay fugas, que están ordeñando el ducto, el que está al mando tiene que cerrar el ducto, pero lo dejaban abierto, cuando vemos todos esto decimos que se tiene que hacer un cambio, que esa gente ya no puede estar”.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: