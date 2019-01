Trump se reúne en McAllen con agentes de la Patrulla Fronteriza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este jueves la ciudad de McAllen, Texas, en la frontera entre México y Estados Unidos. El objetivo fue reunirse con agentes de la Patrulla Fronteriza y solicitar fondos para el muro fronterizo, lo que mantiene el cierre de gobierno.

Durante la mesa redonda se mostraron "armas, drogas y dinero" decomisados en la frontera sur de Estados Unidos, sin que especificara su origen.

Trump’s roundtable at the border includes seized drugs, guns, and cash from the border. pic.twitter.com/pzFMi1jzbZ

— Charlie Spiering (@charliespiering) January 10, 2019