Trump podría otorgar ciudadanía a quienes tengan visa H1B

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó ver un "camino potencial a la ciudadanía" para los titulares de la visa H1B, esta mañana a través de Twitter. El mensaje ocurre cuando el cierre de gobierno está por convertirse en el más largo registrado en la historia de EU.

No está claro a qué se refiere exactamente Donald Trump, ya que simplificar el camino a la ciudadanía para los titulares de tales visas seguramente requeriría la aprobación del Congreso. La Casa Blanca no ha hecho ninguna sugerencia al respecto en su última propuesta de financiamiento de seguridad fronteriza, ni en ninguna otra oferta pública.

"Los tenedores de H1-B en los Estados Unidos pueden estar seguros de que pronto se producirán cambios que traerán simplicidad y certeza a su estadía, incluido un camino potencial hacia la ciudadanía", escribió en Twitter Donald Trump. "Queremos animar a personas talentosas y altamente capacitadas a seguir opciones de carrera en los Estados Unidos".

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S.

