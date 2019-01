Theresa May sobrevive a la moción de censura y busca un "plan B" para el "brexit"

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, superó una moción de censura presentada por la oposición laborista y planea explorar ahora opciones alternativas a su acuerdo del "brexit", sin descartar pedir una extensión del plazo para abandonar la Unión Europea (UE).

Los conservadores más euroescépticos y sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), que el martes se rebelaron para tumbar la propuesta de May, votaron en cambio, 24 horas después, a favor de que ella siga al frente del Ejecutivo.

Con una victoria por 325 votos frente a 306, la primera ministra recibió algo de aire en la Cámara de los Comunes y alejó por ahora la posibilidad de que se convoquen unas elecciones generales, como exige el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn.

El resultado de la moción hace que Corbyn esté bajo presión por parte de una facción de su partido para respaldar un segundo referéndum sobre el "brexit", una opción que solo contempla, según ha insistido hasta ahora, si falla su objetivo de forzar unos comicios.

La ley no impide, con todo, que el líder de la oposición presente una nueva moción de censura en las próximas semanas si cree que tiene opciones de prosperar.

Corbyn aspira a llegar al Gobierno para renegociar con la UE un acuerdo de salida que forje una "nueva y amplia unión aduanera", que asegure una relación estrecha con el mercado único y proteja los estándares europeos en cuanto a empleo y medio ambiente.

Ante la continuidad de Theresa May, quizás en un mes estemos igual: experto

Al respecto, Publimetro conversó con Simon Usherwood, subdirector del grupo de análisis The UK in a Changing Europe

¿Que pasará ahora?

– Theresa May consultará con varios grupos en el Parlamento (pero no con el líder de la oposición) para tratar de encontrar ideas que aseguren una mayoría, y que luego puedan llevarse a la Unión Europea para su negociación. Sin embargo, dado que no hay un cambio obvio que pueda pasar por estos pasos, probablemente terminemos dentro de un mes con la misma situación que tenemos ahora: el mismo Acuerdo de retiro y la misma falta de apoyo obvio.

¿Se puede aprobar un "Plan B"?

– Esto parece poco probable, ya que no hay opción con una mayoría de parlamentarios que lo apoyen. Es poco probable que la Unión Europea cambie el alcance de lo que considera un resultado aceptable.

¿Es posible cancelar Brexit? ¿Cuáles son las opciones ahora?

– Tras el caso de Wightman en el Tribunal Europeo, el Reino Unido tiene el poder de abandonar el Brexit, siempre y cuando siga sus propios procedimientos apropiados (en este caso, probablemente una legislación aprobada por el Parlamento). Sin embargo, la barrera para la revocación es política, no legal: el Parlamento se siente obligado por la decisión del referéndum, por lo que podría sentir que necesita otro voto popular antes de poder hacerlo.

