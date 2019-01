Muere la primera planta en brotar en la cara oculta de la Luna

El brote de algodón que se convirtió en la primera planta en nacer en la cara oculta de la Luna ha muerto, debido al inicio de la noche lunar, durante la cual las temperaturas pueden caer hasta los 170 grados centígrados bajo cero.

La televisión estatal CGTN informó este jueves que el experimento de la sonda china Chang'e 4 había concluido y, aunque las fotos del brote se publicaron el pasado martes, el domingo 13 la nave había entrado ya en modo de ahorro de energía durante la citada noche lunar (que equivale a 14 días terrestres).

Life on the Moon 🌙

Cotton seeds carried by China's Chang'e 4 lunar lander sprout, marking the 1st instance of biological matter growing on the moon… That’s a historic first in human history! https://t.co/ms0Z96OmSN pic.twitter.com/Xj26GMwpMZ

— Danyal Gilani (@DanyalGilani) January 16, 2019