Mike Pence llama "dictador" a Maduro; Venezuela reclama injerencia

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, publicó este martes un video en el que califica de "dictador" al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y justo un día antes de la marcha convocada por la oposición le dice al pueblo de Venezuela: "Estamos con ustedes".

"Mientras hacen que sus voces se hagan oír mañana, en nombre del pueblo estadounidense le decimos a la buena gente de Venezuela: Estamos con ustedes", afirmó Pence en el video.

"Estamos con ustedes, los apoyamos, y los seguiremos apoyando hasta que la democracia en Venezuela sea restaurada, y sus derechos de libertad que les pertenecen sean reivindicados", añadió.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn

— Vice President Mike Pence (@VP) January 22, 2019