Hasta 8 mil pesos mensuales recibirán familias para combatir 'huachicol': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, como parte del programa integral para el desarrollo de la región donde hay robo de combustibles, las familias podrá percibir un ingreso de seis a ocho mil pesos en apoyos gubernamentales.

"Por familia van a tener un ingreso de seis a ocho mil pesos, porque van a haber domicilios en donde recibe el apoyo el adulto mayor, pero también hay una beca para estudiante o se complementa con una tanda", explicó.

Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo puntualizó que no hay límite para este programa que pretende enfrentar la práctica de recoger combustible de zanjas o tomas clandestinas.

"Que la gente cuando haya una fuga, que haya una toma clandestina, que los inciten a que vengan a recoger combustible. No se acerquen, no vayan, no hagan eso, pero que tengan opciones, que tengan alternativa, porque esto se fue dando porque se abandonó a la gente", ahondó.

El presidente dijo que este programa aplicará para 91 municipios de 9 entidades:

Ciudad de México

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Michoacán

Puebla

Querétaro

Veracruz

Foto: Gobierno Federal

¿Qué apoyos pueden recibir las personas de esta región?

Son seis los programas que a lo largo de febrero se intensificarán para que más de un millón 688 personas puedan inscribirse estos son:

Pensión bimestral de 2 mil 550 pesos para adultos mayores

Pensión bimestral de 2 mil 550 pesos para personas con discapacidad

Producción para el Bienestar a agricultores: mil 600 a pequeños productores (3 hectáreas)-mil pesos para productores medianos (hasta 20 hectáreas)

Beca mensual de 3 mil 600 pesos a integrantes del programa "Jóvenes construyen el futuro"

Tandas de 6 mil pesos para el Bienestar

Becas mensuales y bimestrales "Benito Juárez" para estudiantes a nivel Superior (2 mil 400 pesos), Medio Superior (mil 600 pesos) y Básica (mil 600 pesos)

El programa tendrá una inversión de 3 mil 857 millones 273 mil pesos que ya están contemplados en el Presupuesto de Egresos de 2019.

