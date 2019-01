Se lanzan contra Ana de la Reguera por comentario a Yalitza Aparicio

Usuarios de redes sociales se fueron contra la actriz Ana de la Reguera luego de que escribiera “Casual” acompañado de un emoji llorando de la risa en una imagen que compartió la nominada al Óscar como Mejor Actriz por su trabajo en Roma, Yalitza Aparicio.

Aparicio posó junto a otros nominados a la estatuilla más importante del cine, en la revista Vanity Fair, lo que generó aplausos y muestras de orgullo tanto de sus seguidores, como de otros artistas, como Bárbara de Regil y Marina de Tavira, sin embargo, la reacción de Reguera fue criticada como “envidiosa”.

“Vieja envidiosa ya quisieras estar donde está, hasta yo quisiera, la verdad, envidiosa te hubiera puesto mejor cuando te bautizaron”. “Envidiosa, y ¿tú cuántas nominaciones al Óscar tienes?”, “¿No te da envidia? Tú nunca lograste nada en Hollywood”. “Ana de la Reguera, no seas envidiosa. Yalitza Aparicio bien humilde y sencilla ha llegado hasta allá arriba donde la ve. Lugar donde no llegan las envidiosas como tú”, fueron algunos de los comentarios que hicieron contra la actriz.

Especial

Seguidores de Ana la defendieron y alegaron que se estaba entendiendo mal su comentario, pues ella maneja un humor especial. “Weeeeey, relájense. Ana lo dijo en plan de: ‘no mames, junto a todos esos cabrones’. Si no la siguen, no entenderán su humor. “Me parece que no lo escribió con mala intención, dejen de poner comentarios en contextos diferentes para crear polémica".

Ante el alboroto, la protagonista de Macho decidió borrar su comentario.