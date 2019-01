Salen de México 15 maquiladoras tras paros en Tamaulipas

Los paros que se iniciaron, hace unos días, en 45 maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, la intromisión del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia y la inacción del gobierno federal, provocaron que al menos 15 maquiladoras anunciaran su salida del país, dijo Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

"Esa situación afectará a 30 mil trabajadores que se quedarán sin empleo, además de que se sienta un mal precedente, se manda una mala señal a los mercados y al mismo tiempo ya frenó inversiones como la de Aptiv (una firma del sector de autopartes)", añadió en conferencia de prensa.

Hasta el momento hay 37 empresas en paro, las del sector automotriz, eléctrico y de otros sectores; pero en varias de éstas a pesar de que ya se cedió en sus peticiones siguen sin abrir porque hay personas que no permiten el acceso a los trabajadores, según el industrial.

"La Secretaría del Trabajo ha estado ausente para este conflicto. He informado a las secretarías de Economía y Gobernación del riesgo que se está generando y que debemos de actuar, porque no es un tema de resolución local, estamos siendo invadidos en este proceso laboral por actores externos que no tienen nada que ver en la resolución ni la producción", dijo.

Está en "inacción" el gobierno federal e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere atender la solicitud de audiencia "para atender esta crisis", porque no hay respuesta para recibir a los directivos de las empresas afectadas y las dependencias de gobierno tienen una respuesta "muy tímida o nula".

Recordó que parte de la situación se generó porque hubo falta de claridad por el anuncio del gobierno federal del aumento salarial en la frontera, ya que si bien se dio a conocer a principios de diciembre del 2018, fue hasta 5 días antes de hacerse efectiva el alza cuando se dieron los detalles.

Expuso que el 25 de enero de 2019 un total de 45 maquiladoras, en donde trabajan más de 40 mil trabajadores, iniciaron paros azuzados por la abogada Susana Prieto y por el sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutía.

Iniciaron paros pidiendo un aumento de 20% directo al salario y un bono de 32 mil pesos anuales.

"Están asfixiándonos, estrangulando la vida productiva de 45 plantas en Matamoros, del sector automotriz, autopartes y electrónicos que están siendo extorsionadas por este grupo de personas… nos asfixian lentamente a las empresas nos tienen arrodillados con pistola en la cabeza", añadió.

