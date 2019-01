Página de supuesto “ligue” pone en riesgo de secuestro a usuarios del Metro

Páginas de Facebook para “ligar” están siendo utilizadas por presuntos delincuentes para intentar secuestrar a mujeres dentro o en los alrededores del Metro, alertó el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

Los casos se han viralizado, pero hasta el momento no hay ninguna denuncia oficial, confirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“No hay ningún caso en particular que esté en carpeta de investigación, pero no queremos, si por ahí hay un caso que no se haya denunciado, ser omisos. El secretario de Seguridad Ciudadana tiene la instrucción de ponerse en contacto con estas personas para saber porqué se están dando estas notas ver si hay algo que sea verdadero o si realmente fue un rumor que se corrió”, explicó.

Al respecto, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señaló que no se deben desestimar esta situación en el Metro, pues si las mujeres han denunciado en redes es porque se han salvado, pero se desconoce si algunos de los secuestros se consumó.

“Que fue lo peor que encontramos en lo que han denunciado las mujeres en redes sociales, que avisaron a la autoridad del Metro o a alguien y les dijeron que como no se las llevaron, no hay delito y no se tomó ninguna medida. El Metro debe poner una alerta preventiva, no sabemos si a alguna mujer se la llevaron”, apuntó.

Mi crush en el Metro

Una de las páginas que supuestamente están siendo utilizadas para detectar mujeres es la de "Es mi CRUSH metro CDMX", en la que usuarios suben fotos de hombres y mujeres que encuentran por las 12 líneas del Metro para conocer su nombre, e interactuar. Esta página aún se encuentra funcionando y actualmente cuenta con más de 54 mil 500 seguidores.







“Por favor si alguien la conoce que me pase su Facebook, la verdad sólo le dije que se veía super bonita y se puso roja y sonrió pero me tuve que bajar a la siguiente estación porque se me hacía tarde para trabajar”, son algunos de los mensajes que se publican, los cuales van a acompañados de fotografías.

A través de un mensaje, el administrador de la página indicó que no son una red de secuestradores y que lo único que buscan es que los usuarios del Metro encuentren a su crush.

“Nuestro fin no es más que el de entretener a la banda y hacer que encuentren a su crush, ya depende de la información pública que tengan en sus perfiles personales de Facebook” escribieron en su cuenta.

Crean mapa de estaciones peligrosas

Usuarios de redes sociales crearon un mapa para identificar los puntos en donde presuntamente se han cometido intentos de secuestro.

De acuerdo a los datos, en lo que va del año se han reportado 32 casos en redes sociales, pero ninguno se ha formalizado en la Procuraduría General de Justicia. En 2018, hubo 16 incidencias.

Las estaciones con más casos en este año son Martín Carrera, Barranca del Muerto, Mixcoac, San Antonio, Indios Verdes, Coyoacán y Ermita.

Publimetro buscó a autoridades del Metro para conocer los reportes sobre acoso o incidencias dentro de sus instalaciones, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

Estaciones donde se han denunciado casos:

Aquiles Serdán

Indios Verdes

Martín Carrera

La Raza

Buenavista

Tlaltenco

Eugenia

San Antonio

