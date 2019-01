Ya hay denuncia en PGJ por intento de secuestro en el Metro

La tarde de este miércoles una menor de edad levantó una denuncia en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por intento de secuestro afuera de estación Mixcoac del Metro.

Te puede interesar: Página de supuesto “ligue” pone en riesgo de secuestro a usuarios del Metro

La joven declaró que intentaron subirla a un vehículo en contra de su voluntad cuando se dirigía a su domicilio.

Esta es la primera denuncia formal que se levanta por intento de secuestro dentro o fuera del Sistema de Transporte Colectivo.

Sin embargo, a raíz de ésta podría haber más en las próximas horas, pues en redes sociales ya se evidenciaron varios casos.

Por la mañana, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, refirió que no se tenía ninguna denuncia formal en la Procuraduría, por lo que invitó a las víctimas a acercarse a las autoridades.

Ya se levantó la primer denuncia en la Procuraduría capitalina. / Cortesía.

“No hay ningún caso en particular que esté en carpeta de investigación, pero no queremos, si por ahí hay un caso que no se haya denunciado, ser omisos. El secretario de Seguridad Ciudadana tiene la instrucción de ponerse en contacto con estas personas para saber por qué se están dando estas notas, ver si hay algo que sea verdadero o si realmente fue un rumor que se corrió”, explicó.

En este sentido, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, comentó que reforzarán la vigilancia en el Metro y sus alrededores y que no echarán en saco roto las denuncias en redes sociales.

“Nosotros tenemos que actuar en respuesta a estas alertas, de ninguna manera vamos a tomar como incierto o no tomar en serio este tipo de alertas, vengan de redes sociales y de otro tipo de medios, para nosotros es importante cualquier tipo de denuncia, sea formal, a través de redes sociales u otros canales”, destacó.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: