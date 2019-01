Mujeres sufren golpiza por defender a vendedor de Hot dogs

Dos mujeres terminaron con lesiones graves luego de ser golpeadas por un hombre al intentar defender a un vendedor de hotdogs en Los Angeles.

Según el diario La Verdad, el incidente ocurrió cuando el agresor se molestó por el precio de la comida rápida; él consideró que pagar 6 dólares era demasiado.

Fue entonces cuando las jóvenes se acercaron para intentar calmar al hombre, quien reaccionó de manera violenta y las golpeó en varias ocasiones sin que nadie interviniera.

Una vez que ambas chicas quedaron en el suelo, el agresor se dio a la fuga sin que otra persona intentara detenerlo.

La misma fuente menciona, que ambas mujeres acabaron hospitalizadas debido la los golpes recibidos

La policía de Los Angeles, emitió un comunicado en donde confirma la detención del sujeto así como la multa y cargos que enfrentará.

UPDATE: Arka Sangbarani Oroojian turned himself into police last night at LAPD Central Station and was booked for Assault with a Deadly Weapon. His bail has been set at $90,000. We thank the community for their help in spreading the message https://t.co/BBAlsdlqKq

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 30, 2019