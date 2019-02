Venzan el miedo y denuncien, aconseja víctima de intento de secuestro en el Metro

Frida, adolescente de 16 años, sufrió un intento de secuestro cerca del Metro Mixcoac y se convirtió en la primera mujer en denunciar ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Relata a Publimetro cómo fue su experiencia y cómo es su vida después de este episodio.

¿Como sucedieron los hechos?

Yo venía de la escuela, me baje del camión y por el Metro Mixcoac y sentí un rozón del lado derecho, el cavo me pidió disculpas. Después como que me rodeó por la parte de atrás y me agarró del codo y me jaló.. Puse resistencia, le dije 'suéltame' y me dijo 'cállate' de una forma agresiva y yo entre en pánico.

¿Después qué pasó?

El forcejeo duró como dos minutos y me intentó jalar. En eso pasó una chava de la escuela que yo conocía de vista, la chava era robusta por lo que pudo jalarme, abrazarme y aventar al chavo este quien después se echó a correr.

¿Cómo era esta persona?

Del rostro no lo vi, pero físicamente era muy alto, como 1.80, tenia la barba en crecimiento, llevaba gorra y tenía pantalón deslavado y sudadera negra.

¿Por qué decidiste denunciar?

En primera yo no quería decirle a nadie porque me daba miedo, a la que le platiqué fue a mi hermana y ella fue la que empezó a mover tierra y mar para que yo hiciera la denuncia.

¿Por qué te daba miedo?

Por mis papás, no sabía cómo iban a reaccionar y como mi mamá estaba enferma, pensé que se podría poner mal.







Un día después

¿Cómo te trataron en el Ministerio Público?

Me trataron bien, fueron personas muy comprensivas, te explicaban bien como era el proceso y todo, la verdad sí fue bueno el trato. La denuncia se levantó por intento de secuestro… me preguntaron qué fue lo que sentí cuando el tipo este me jalo y pues yo dije que como si me fuera a llevar con él, entonces en ese momento fue que lo pusieron como intento de secuestro.

¿Al día siguiente del intento de secuestro cómo te sentiste?

Me sentía como mal, no quería salir, ese fin de semana se me empezó a bajar la presión y no sabía porque y fue hasta que les dije a mis papás.

¿Cómo ha sido tu vida después de la denuncia?

Ha sido normal, no hay porque salir con miedo… el miedo siempre ha existido, pero no hay que mostrar miedo porque se va a seguir presentando este tipo de situaciones. Ahorita mis papás ya están más al pendiente de mí y me preguntan dónde y cómo estoy, me piden que les marque, pero todo normal. Fui el sábado a la escuela y sí sentía la presión de mis papás que me preguntaban dónde estaba.

¿Te sientes segura?

Me siento más segura por la denuncia y porque mis papás estuvieron hablando con judiciales y policías y ya hay más seguridad por donde paso.

Mensaje a otras mujeres

¿Qué mensaje le das a las mujeres que pasaron por una situación similar a la tuya y no se atreven a denunciar?

Pues que lo hagan porque cuando yo fui no había ninguna denuncia por eso no podían tomar cartas en el asunto las autoridades para terminar con esto que esta pasando. Sí hacen sus declaraciones y denuncias en redes, pero eso no sirve de nada si no hay una denuncia y estaría bien que las chicas tomaran valor y fueran a las autoridades.

¿Qué piensas de las medidas de seguridad que han tomado las autoridades?

Creo que están bien porque dan más seguridad y confianza a las chavas que son las que más pasan por esto.

¿Qué sientes al ver a una persona con las características de tu agresor?

Sí me da como (miedo ver a un hombre con las características de la persona que me atacó) porque digo podría ser ésta o aquella, pero no puedo predisponerme porque también estaría yo misma metiéndome pánico y no debe ser así todo el tiempo”.

Denuncias

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que ha iniciado 11 carpetas de investigación por intento de secuestro en las inmediaciones del Metro.

