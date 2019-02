Guaidó denuncia bloqueo militar de Maduro para evitar ingreso de ayuda

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ordenó este miércoles a las Fuerzas Armadas que permitan el ingreso al país de la ayuda internacional humanitaria que ha comenzado a reunirse en los centros de acopio.

"De nuevo a las Fuerzas Armadas una orden directa en este momento: permitan que ingrese la necesaria ayuda humanitaria para atender a sus familias, a su hermana, a su mamá, a su esposa, que seguramente necesita insumos y que algunos, lamentablemente, seguro también tendrán algunas afecciones", dijo Guaidó en una reunión con productores agropecuarios.

Precisamente, esta mañana el diputado opositor Franklyn Duarte denunció que un convoy de militares mantiene bloqueado el puente fronterizo de Tienditas, una moderna infraestructura sin estrenar que une Venezuela con Colombia y por donde se prevé que ingrese ayuda humanitaria.

"Lo que está bloqueando (…) el puente Tienditas, en donde ellos (los militares) presumen que va a pasar la ayuda humanitaria, es un (camión) cisterna, un container y el día de hoy llegó en la madrugada un convoy de la Fuerza Armada Nacional", dijo Duarte a Efe.

Posteriormente y en declaraciones a periodistas, Guaidó dijo saber que están atravesando camiones contenedores en el puente, lo que considera que es "una reacción absurda de un régimen que no le interesa el ciudadano".

Y pese a eso vamos a hacer todo lo posible porque ingrese esta ayuda", dijo Guaidó.

El secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, exigió este miércoles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que deje entrar camiones con ayuda humanitaria al país para asistir al pueblo "hambriento" y acusó al Ejército de estar bloqueando su ingreso.

"El pueblo venezolano necesita desesperadamente ayuda humanitaria. EU y otros países están tratando de ayudar, pero el Ejército de Venezuela bajo las órdenes de Maduro está bloqueando la ayuda con camiones y tanques para el transporte de mercancías", dijo Pompeo en Twitter.

"El régimen de Maduro debe PERMITIR QUE LA AYUDA LLEGUE AL PUEBLO HAMBRIENTO", añadió el titular de Exteriores, que acabo su mensaje con la etiqueta en español "#EstamosUnidosVE".

The Venezuelan people desperately need humanitarian aid. The U.S. & other countries are trying to help, but #Venezuela’s military under Maduro's orders is blocking aid with trucks and shipping tankers. The Maduro regime must LET THE AID REACH THE STARVING PEOPLE. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/L4ysYJaM6H

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 6, 2019