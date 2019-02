No hay motivos para ser rebelde sin causa, ni intransigente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todas las demandas de la población serán atendidas, por lo que no debe haber espacios para intransigencias, ni para ser rebeldes sin causa, así lo aseguró en Huetamo, Michoacán, en donde entregó apoyos del programa Producción para el Bienestar.

Estas declaraciones se dieron en el contexto de los bloqueos que mantienen algunos grupos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en varias vías del tren en la entidad, a pesar de que se llegaron a acuerdos entre el gobierno estatal y el federal.

“Me estoy poniendo de acuerdo con el gobernador de Michoacán, no quiero pleitos. Nos vamos a poner de acuerdo para dar solución a los problemas de educación en Michoacán, pero también les digo a los maestros: Espérenme, tengan un poco de paciencia, se va a resolver el problema, todo se va a atender en el sexenio, es mi compromiso. Pero no lo puede hacer de la noche a la mañana”.







Dijo que como dirigente social de la posición sabe lo que es luchar por las causas justas, hasta ser considerado “rebelde sin causa”.

“Yo vengo de la oposición, acabo de ver mi expediente en Gobernación de lo que decían de mí hace 40 años, que me espiaban porque estaba en la oposición, entonces, sé lo que es luchar por causas justas. Nada más decirles que no se puede ser rebelde sin causa. Nada de intransigencias y que estén esperando que así me van a provocar, que voy a usar la fuerza pública para que me acusen de represor, de autoritario. No, yo no soy lo mismo. No voy a caer en ninguna provocación”.

Agregó que quienes ahora se consideran radicales en realidad son conservadores, ya que no quieren la transformación del país.

“Qué casualidad que hubo gobiernos durante 12 años conservadores y nunca tuvieron problema. Entramos nosotros y ahora sí me salen muy radicales, pero tenemos que ser tolerantes, no debemos de tener enemigos, si acaso adversarios”.

