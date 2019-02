Entre polémica, el Malecón Tajamar abrirá al público el 23 de febrero

El Malecón Tajamar uno de los sitios preferidos por deportistas y ciudadanía cancunense por su amplia vegetación y especies, nuevamente se ve envuelta en polémicas políticas, por el anuncio de la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, de su apertura al público este 23 de febrero.

El Malecón Tajamar a pesar de los problemas legales en los que se encuentra desde hace más de dos años, no existe prohibición de entrada a la ciudadanía, todos los días acuden estudiantes y familias a la zona para disfrutar de la laguna y el área natural, sin embargo, no existen restricciones de conservación y es visible el deterioro de las áreas, señaléticas y basura.

La problemática surge desde el anuncio de apertura del Malecón Tajamar la cual fue comunicada por la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, quien indicó que también se prevé el acceso a vehículos de manera controlada; pronunciamiento que en principio no estuvieron de acuerdo integrantes de la asociación civil Guardianes del Manglar de Cancún, porque consideraban que el área natural se afectaría con el paso de vehículos.

La activista y representante de Guardianes del Manglar, Katherine Ender Cordova, explicó para La Silla Rota que las negociaciones sobre la apertura del malecón Tajamar inició desde mayo de 2018, la más reciente fue el pasado 30 de enero en el que participaron integrantes del Ayuntamiento de Benito Juárez, la alcaldesa Mara Lezama y representantes de la asociación civil Guardianes del Manglar.

En esa reunión fue entregado el proyecto de conservación del Malecón Tajamar como un parque que prioriza el cuidado del área natural protegida, en el que está prohibida la realización de actividades que afecten la flora y fauna de la zona, como carnavales, eventos masivos y eventos con vibraciones con altos decibeles, explicó Katherine Ender.

"El proyecto de nuestra organización es un parque, estamos proponiendo con biólogos reconocidos. La cual habla de un proyecto de conservación, con lo que es la titularidad de área natural protegida, pero que se le dé nombre de parque urbano de conservación, porque está urbanizado y eso no lo vamos a cambiar, estás vialidades no tienen cambios de uso de suelo", dijo la activista.

La titular de Guardianas del Manglar aclaró que tienen un grupo de 50 activistas que están vigilantes del malecón Tajamar y no permitirán ninguna actividad que dañe o deje desprotegida la flora y fauna del lugar.

"Lo único que les importa es lo lucrativo, y se les olvida el tema ambiental, y en ese tema ambiental nosotros estamos, lo que nosotros tutelamos es eso, la flora y fauna, no estamos tutelando las vialidades, eso es lo de menos, lo que sí es el derecho al peatón, que se le olvida a nuestra alcaldesa Mara Lezama, que existe un derecho al peatón y está por encima del carro, además es un área en rehabilitación, tenemos más de 200 especies documentadas. No estamos cerrados al diálogo, simplemente lo único que exigimos es el respeto a lo que se puede y a lo que se debe de hacer; y a lo que no se puede y no se debe de hacer, vamos a estar vigilantes para que no pase".

