Habrá sustitución de 'Micros', asegura Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la sustitución de los microbuses que circulan en la capital sigue en pie y que se busca instrumentar una tarjeta de prepago de transporte como una herramienta para financiar la compra de unidades nuevas.

Dijo que el cambio no se ha realizado debido a la falta de recursos de los concesionarios, pues “la tarifa es controlada porque los ingresos no permiten un incremento en la tarifa de transporte público y eso genera que no haya suficientes recursos”.

Comentó que para el próximo año se prevé exista una sola tarjeta de prepago para el transporte de la cuidad, que incluiría el RTP, Cablebús, Metrobús, Metro y el transporte concesionado.

“Eso va a permitir que se pueda financiar de mejor manera la sustitución de los microbuses”, asentó la mandataria capitalina.









Señaló que la sustitución se realizará a través de un proceso que incluye para este año la revisión intensiva al transporte concesionado para obtener un mejor diagnóstico.

Como parte de este proceso de revisión, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, informó que el 22 de enero se comenzó con la Ruta 1 de microbuses, donde se detectó que la mayor parte de las unidades poseen 25 años de antigüedad.

Precisó que se realizaron mil 31 verificaciones y que 932 unidades aprobaron, mientras que 267 fueron sancionadas por otras faltas, 168 fueron suspendidas y 99 fueron enviadas al corralón, 50 no han cumplido con la póliza de seguro y a otras 80 les hace falta la tarjeta de circulación.

Lajous Loaeza agregó que de los conductores registrados en este sistema de transporte, 30 no contaban con licencia vigente y 38 carecen de ella.

