Suspenden tren de alta velocidad por chocar contra vaca en India

El servicio en el primer día del tren más rápido de la India fue detenido debido a que éste choco contra una vaca.

El Vande Bharat Express fue inaugurado el viernes pasado por el primer ministro Narendra Modi y horas después tuvo su primer incidente.

El primer ministro inauguró el primer viaje que cubre la ruta de Nueva Delhi- Varanasi: sin embargo, en el viaje de regreso, el convoy arrolló una vaca.

Tras el choque, cuatro vagones quedaron sin luz y se dañó el sistema de frenos lo que no impidió el regreso seguro del tren a Nueva Delhi.

Las vacas son consideradas animales sagrados en este país y son recurrentes en accidentes en trenes y autos en la zona central de la India, sobre todo en Uttar Pradesh, lugar donde se produjo el choque.

El Vande Bharat Express puede alcanzar 180 km/ h y cubre una ruta de 850 km con más de 23 millones de usuarios diarios.

Vande Bharat Express left Delhi for Varanasi today morning on its first commercial run. Tickets sold out for the next two weeks already. Get yours today! pic.twitter.com/LwokUNHRJj

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 17, 2019