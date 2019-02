Margarita Zavala: me descarto como candidata para 2024

A nueve meses de haber declinado en la contienda electoral como candidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala busca los apoyos para su nuevo partido político, México Libre.

En una entrevista con Publimetro, la también ex primera dama habló de lo que busca su organización, así como de nuevas reglamentaciones como la Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa.

Partiendo del aprendizaje de la candidatura independiente, ¿qué te queda ahora?

— Una tiene que ver con mayor precisión las cosas, tú no necesitas ganar una elección. No debes hablar de una sola persona, sino de muchas personas que estamos construyendo esto.

En medio de las crisis de tres partidos (PRI, PAN y PRD) y con 100 grupos buscando formar uno, ¿qué diferenciador tienes?

— Por un lado, la perspectiva ética, tanto en la propuesta como en las candidaturas y en los propios estatutos. Segundo, el desarrollo sustentable. Tercero, estamos siendo claros respecto a la aplicación del estado de derecho, al sistema de pesos y contrapesos y las libertades económicas; que el Estado ponga las condiciones para ello. Como en su momento se pusieron las condiciones para que una persona que tenía la vocación de cuidar niños lo hiciera a través de estancias infantiles.

Hay nueve partidos, ¿sólo habría lugar para uno más?

— No, qué más da si todos lo lograran, pero es evidente que no se puede. Es necesario que vayamos sumando lo más posible y respetemos las individualidades o los criterios de cada uno.

La ex primera dama Hillary Clinton fue candidata a la Presidencia y Michelle Obama podría serlo, tú ya fuiste. ¿En dónde te ves en 2024?

— En el partido México Libre, apoyando a quien se decida apoyar.

¿No volverías a la contienda electoral?

— No, porque estoy dedicada a México Libre. No es para mí, no es un movimiento para la candidatura, me descarto de entrada y lo primero que tiene que hacer México Libre, antes de andar imaginando cualquier cosa, es conformar el partido. Si revuelves una agenda con la otra se echan a perder muchas cosas, me consta.

¿Cómo te imaginas el partido y qué papel va a tener el ex presidente Felipe Calderón?

— Me imagino un partido con mucha alegría, deliberando, discutiendo, aceptando cuando se gana o se pierde en las cosas internas; con los mejores candidatos o candidatas, con una perspectiva ética en quien los propone.

"(Sobre Calderón) A cualquier organización política le gustaría tener entre su gente personas con experiencia y, por supuesto, un ex presidente", expresó .

¿Calderón sí sería dirigente del partido?

— Creo que ese es un asunto de estatutos; pero no, más bien es importante que un partido político rebase sus biografías personales, pero desde luego es fundamental en la organización.

¿Cómo encajará el partido en el país que va a quedar en 2024?

— Es difícil hacer ese ejercicio de imaginación porque considero que muchas cosas no se van a ir dando. Pero si logramos hacer una organización como ésta, empezamos a trabajar y somos voz de mucha gente, entonces aparecen nuevas voces y nuevas candidaturas. Aunque no sean famosos, pero que vayan, pues eso va a permitir que la elección del 2024 llegue con mayor contrapeso.

Hablando de las libertades, ha habido conquistas como las uniones entre parejas del mismo sexo y el derecho a la adopción, ¿cómo te posicionas ante ello?

— Personalmente no he cambiado mi forma de pensar a favor de la vida; pero lo que está en riesgo ahora no son esos temas, sino la libertad económica, la libertad de expresión, lo poco o mucho que hay del estado de derecho.

Las nuevas reformas

¿Qué opinas del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa?

— Es una figura que puede utilizarse para la represión. Hasta el presidente de la Corte fue clarísimo en una declaración al asegurar que eso es excepcional y que así estaba en la Constitución. Con esto las cárceles se van a llenar de gente inocente porque la prisión preventiva es un instrumento para el poder, no para el ciudadano, porque no le permite defenderse.

¿Y sobre la Guardia Nacional?

— Es un híbrido sin sentido y además expone más al Ejército y a la Marina. Soy una persona a quien consta el servicio y el amor a la patria que tienen las Fuerzas Armadas. Las respeto mucho y las he visto jugarse la vida por el país. Otra cosa, parece más una “guardia personal” que una Guardia Nacional.

Los recursos

¿Para transparentar los recursos del partido tendrás algún instrumento adicional a lo que pide el INE?

— Estamos obligados y desde la candidatura independiente estamos sobrevigilados. Hablando de recursos, quiero aprovechar para decir que estoy en contra de que haya millones de pesos para los partidos políticos. Si juntaras todo lo que van a recibir los partidos políticos no tendrían problemas las estancias infantiles e incluso todavía les quedaría dinero a los partidos.

¿La figura independiente quedó caduca?

— No, para mí la figura independiente es una figura subsidiaria, siempre lo dije. Es subsidiaria porque cuando los partidos políticos no nos representan tiene que estar la sociedad en la libertad de buscar un independiente.

El INE ya dio el aval a México Libre, ¿qué sigue?

— Pedirle a la gente que mientras que el INE nos da la aplicación, se vaya registrando en mexicolibre.org.mx para que podamos contactarla y puedan ser auxiliares para que nos ayuden a conseguir las 233 mil firmas y adhesiones. La otra es que nos tenemos que organizar de la mejor forma posible para estar atentos a fin de decirles cuándo son las asambleas; empezarían a partir de junio más o menos.

El registro del partido

Para que México Libre y más de 100 asociaciones políticas nacionales consigan su registro como partido, requieren:

Conseguir 233 mil 945 firmas. Realización de 200 asambleas distritales de 300 personas. También pueden hacer 20 asambleas estatales de tres mil personas.

