Trump acusa a Michael Cohen de mentir en su testimonio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó hoy de mentira el testimonio de su ex abogado Michael Cohen, quien planea afirmar ante el Senado que el mandatario era conocedor de los nexos de su campaña electoral con la organización Wikileaks y su fundador, Julian Assange.

"Michael Cohen fue uno de los muchos abogados que me representaron (por desgracia), y también tenía otros clientes", escribió Trump en su cuenta de Twitter desde Hanói, donde se encuentra para asistir a su segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

"Está mintiendo para reducir su tiempo en prisión", aseguró el mandatario, quien recordó que Cohen acaba de ser "inhabilitado" como abogado en Nueva York y agregó que "ha hecho cosas malas no relacionadas con Trump".

Cohen, quien en mayo ingresará en prisión para cumplir la condena de tres años que recibió en diciembre por su papel durante la campaña electoral de 2016, testificará hoy ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja en la única comparecencia pública de las tres que hará esta semana en el Congreso de EU.

Según su testimonio preparado, difundido por medios estadounidenses, Cohen tildará a Trump de "racista", "estafador" e "impostor".

El exabogado afirmará que Trump supo que su colaborador Roger Stone, también procesado, estaba en contacto con Wikileaks para la publicación de los correos pirateados al Partido Demócrata durante la campaña de 2016.

"Días antes de la convención demócrata, estaba en la oficina de Trump cuando su secretaria anunció que Roger Stone estaba al teléfono. Trump puso a Stone en altavoz. Stone le dijo a Trump que acababa de hablar con Julian Assange", asegurará Cohen.

En esa conversación, Assange le dijo a Stone que en un par de días filtraría correos que "perjudicarían la campaña de Hillary Clinton", a lo que Trump habría respondido: "¿No sería genial?".

Cohen también tiene previsto admitir que en el pasado mintió al Congreso sobre los negocios de Trump en Rusia.

"En conversaciones que tuvimos durante la campaña, mientras yo negociaba para él en Rusia, me miraba a los ojos y me decía 'no hay negocios en Rusia' y luego salía en público y mentía a los estadounidenses diciendo lo mismo. A su manera, me estaba diciendo que mintiese", afirmará.

El que fuera abogado personal de Trump le definirá también como una persona "racista" que, en privado, "es mucho peor".

"Una vez me dijo si podía decir el nombre de un país dirigido por una persona negra que no fuera un 'agujero de mierda"", dirá Cohen, quien también revelará que una vez, en un barrio humilde de Chicago, Trump supuestamente dijo que "solo los negros podían vivir de esa manera".

