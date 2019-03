Proponen 'Torito' para usuarios de bicis y scooters

Los usuarios de bicicletas sin anclaje y scooters eléctricos que estacionen sus vehículos en las entradas o salidas de las viviendas sin autorización, serían sancionados con un arresto de 13 a 24 horas.

Así lo estipulan las modificaciones a la Ley de Movilidad del Distrito Federal propuestas por la diputada local Gabriela Salido, con las que se busca regular a este tipo de vehículos.

De acuerdo a la iniciativa, se reconocerá la responsabilidad de las empresas y usuarios sobre las unidades que infrinjan la Ley de Cultura Cívica, la cual, en su Artículo 24 Fracción V, prohíbe obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorización.

Las sanciones estipuladas en este apartado van de 10 a 40 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (844.9 a tres mil 379 pesos) o con arresto de 13 a 24 horas.

“Sí, consideramos que debe de haber corresponsabilidad sobre el actuar de los usuarios… evidentemente el usuario tendría que asumir ese tiempo de arresto y la empresa tendría que asumir la sanción económica. Creemos que no sólo se trata de dar el servicio, sino de obligar de alguna manera a generar esta cultura de corresponsabilidad, y que los usuarios sepan que lo que están haciendo es incumplimiento de la ley”, expuso la diputada local.

Los vehículos contarán con un número de identificación o registro para que los dueños puedan reportarlos a las autoridades correspondientes. Los usuarios serían enviados al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como el Torito.

Rechazan iniciativa

Iván de la Lanza, gerente de Movilidad Activa en WRI México, rechazó que se apliquen sanciones a los usuarios de bicicletas sin anclaje y scooters, pues esto significa cortarles su libertad y su limitado derecho a la movilidad.

Explicó a Publimetro que el 80% del espacio público en la ciudad está hecho para autos y la poca infraestructura ciclista que hay no te invita a utilizar medios alternativos de transporte. “La respuesta no es sancionarlos, no es cortarles las libertades, no es limitar estas ofertas, sino más bien buscar seguridad y ordenamiento”

También señaló que si esta iniciativa se basa en las quejas vecinales en contra de estos vehículos por invadir las aceras o el espacio público, se parte de un diagnóstico equivocado, pues los autos de los propios vecinos son los que invaden las banquetas y entradas y salidas de las viviendas.

Permiso por 6 años

Esta iniciativa también propone que las empresas deberán contar con un permiso expedido por la Semovi, previo cumplimiento de los requisitos y el pago de derechos correspondientes.

Estos permisos determinarán los horarios, zonas de operación del servicio, vialidades por donde circularán estos vehículos y sitios de estacionamiento o estaciones temporales. La vigencia de estos permisos será por seis años prorrogables.

Se buscó a los representantes de Mobike y Lime para que fijaran una postura sobre esta iniciativa, pero en ambos casos comentaron que estudiarían la propuesta a detalle para poder dar una opinión.

Las unidades deberán contar con:

Luces frontales

Luces traseras

Sistema de frenos

Dispositivo de aviso sonoro

Número de identificación o registro

