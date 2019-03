Banqueros aligeran iniciativa sobre cobro de comisiones: Mancera

El coordinador del Partido de la Revolución de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que tras una sacudida en el sector bancario por una iniciativa que proponía la prohibición de comisiones, los banqueros "descafeínan la iniciativa" que tanto les preocupó.

En noviembre, Morena presentó una iniciativa para prohibir las comisiones bancarias, y ello provocó una baja de la Bolsa Mexicana de Valores de 5.8%, la mayor desde agosto de 2011, y urgencias de diálogo del sector bancario. A ello, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que no modificaría el régimen legal de los bancos en el primer trienio.

Miguel Mancera dijo: "Sé que se está haciendo un trabajo, hasta donde yo sé, para que no quede la iniciativa como originalmente planteó el senador (Ricardo) Monreal”.

En entrevista, Mancera Espinosa explicó que ese ejercicio sólo lo lleva a cabo Morena y en un seguimiento que ha dado al tema, arroja que la modificación alcanzada por los banqueros es “sustancial".

Subrayó: "Antes, la propuesta decía 'no se cobrará, no se cobrará y no se cobrará', en un listado de operaciones, y ahora lo que se está planteando es la posibilidad de que no se cobre comisión para los programas sociales, hasta un monto determinado”.





Tampoco se cobrarían las operaciones del gobierno y un número determinado de operaciones bancarias serían libres, por ejemplo, en consulta de saldo, si el límite es de tres o cuatro veces, la siguiente ya se cobraría.

Para el usuario "no veo resultados que dijeras: qué maravilla, o sea, no veo un gran ahorro", y el ajuste para los bancos "espero que no repercuta en los servicios”.

Un esquema en el que se aproximan las modificaciones es que haya opciones de cliente "A", "B", "C", y habría paquetes donde alguno no haya cobro, pero el servicio se establece otorgarlo en un punto. Quien prefiera tener servicio plus, pagará, y será el que finalmente prefiera la gente.

Mancera dijo que a la reunión del jueves pasado, sólo hubo invitación a senadores de Morena, pues "como no es constitucional, no nos necesitan, y no nos invitan", y lo que ya se acuerda, va sin problema para los bancos.

Este viernes, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, en su red social, refirió que busca consensos para la iniciativa de comisiones bancarias, y para ello llevó a cabo una reunión con representantes de la Secretaría de Hacienda, Banco de México, Comisión Nacional Bancaria, Comisión Federal de Competencia Económica, Asociación Mexicana de Bancos y la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros.

