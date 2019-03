Elecciones limpias, libres; nada de fraude electoral, pide AMLO en Puebla

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el próximo proceso electoral que se realizará en Puebla, el próximo 2 de junio para elegir gobernador, se realice de forma transparente, por lo que pidió a la población de esa entidad actuar de forma ordenada, “esta es una gran oportunidad para demostrar en Puebla que se puede hacer valer la democracia, aquí podemos comenzar haciendo un homenaje a Aquiles Serdán”.

Te puede interesar: Enrique Cárdenas obtiene candidatura del PAN para gubernatura Puebla

Asimismo, hizo un llamado para que nadie acepte la compra del voto, ni se lucre con la pobreza de la gente, acabar con el acarreo ni a falsificar los resultados de la elección.

“Hagamos ese compromiso para que las elecciones sean libres, también les informo, sobretodo a los que no están entendiendo bien los nuevos tiempos y no quieren cambiar: ya el gobierno no tiene partido, ni tiene sindicato, el gobierno es de todos, se acabó que el gobierno apoye a un partido o a un candidato; queremos elecciones limpias y libres, no es advertencia ni amenaza, ya logramos que sea delito grave la corrupción y que se reformara la Constitución para que también sea delito grave al fraude electoral”.









Publicidad









También dijo que el Fiscal Electoral tendrá el respaldo de su gobierno para sancionar a quien cometa algún delito en este sentido, sin importar si son compañeros de luchas desde hace muchos años, aseguró.

“Nada de que vengo en la lucha contigo desde hace 40 años, por eso yo quiero ser candidato a como dé lugar; no luchamos por cargos, sino por la transformación de México, el que no lo haya entendido no sabe que estamos viviendo tiempos nuevos, no es el quítate tú porque quiero yo; no al fantoche, al corrupto que tanto daño le ha hecho a Puebla y a México”.

Finalmente, dijo que no regresaría a la entidad hasta que pasen las elecciones, "que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tienen mi apoyo, mi único amo es le pueblo de México".

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: