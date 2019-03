Presentarán reforma en el Senado para lograr paridad en todo el gobierno

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, anunció que en los próximos días se presentará en el Senado una reforma constitucional para garantizad la paridad en todos los niveles de gobierno, así como en los poderes del Estado.

Durante el seminario ‘Diálogos por la Democracia y la Igualdad: Hacia una Paridad libre de violencia política en razón de género’, que realizó en la Universidad NacionalAutónoma de México (UNAM), abundó que la propuesta plantea que exista paridad en los órganos autónomos, comités y fideicomisos.

“Ya no va a ser optativo, sino obligatorio. De aprobarse la reforma, no se aplicaría de inmediato, surtiría efecto hasta las próximas elecciones y no impactaría en los gabinetes o cuerpos colegiados que ya están nombrados, pero en las nuevas elecciones los gobernadores tendrán que tomarlo en cuenta”.

La legisladora federal añadió que de no haber sido por la la sentencia 12624, la cual obligó a los partidos a incluir en sus listas de candidatos a 40 por ciento de mujeres, con la amenaza de perder su registro si no lo hacían.

“Vivimos un momento histórico y logramos ser 48 por ciento en el Senado y un poco menos en la de Diputados. Toda la vida nos dijeron que lo público y lo político no nos pertenecía, pero hoy con paridad en el gobierno, las mujeres demostramos que sí nos pertenece; la lucha está enfocada en conseguir el mismo trato y derechos, pues sólo así se podrá reconstruir la patria que nos merecemos”.

