Plan económico de AMLO es "viable" para Slim; pide darle tiempo

El empresario mexicano Carlos Slim Helú considera que lo único que le falta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es "tiempo", además de que ve "viable" su propuesta de crecer al doble de lo que México ha hecho en sus últimos años.

Slim Helú, quien asistió al mensaje que el presidente ofreció en Palacio Nacional por los 100 primeros días de su gobierno, consideró que México debe volver a ser un productor petrolero e indicó que el rescate de Pemex y CFE deben darse con "urgencia".

"Lo que señaló el presidente es que Pemex tiene una situación difícil y CFE también. El rescate hay que hacerlo con urgencia. Tenemos que volver a ser un productor de petróleo. Se ha caído la producción de petróleo a la mitad en solo unos años, no podemos seguir sin invertir en la producción de petróleo y recuperar esos niveles de producción que hemos tenido históricamente", declaró Slim a medios al finalizar el evento.

Sobre las calificadoras financieras que han reducido su evaluación para empresas paraestatales como Pemex y CFE, Slim considera que "ese es su trabajo". "Yo creo que lo importante es que hay un presupuesto razonable que se está cumpliendo con creces. Señalaba el presidente que en estos días ha habido un ingreso superior a lo presupuestado. Desde el punto de vista de la disciplina presupuestaria que se requiere para ello, están funcionado y estamos muy bien. No hay preocupación".

La crisis de Pemex y el crecimiento económico

Indicó que Pemex sí está en una crisis de la que debe salir, pero esta situación no es la misma de México. "El país no está en una crisis. Está en un crecimiento lento, y el planteamiento (de López Obrador) es que crezca al doble de lo que se ha crecido. Lo veo completamente viable y es indispensable que lo hagamos".

Indicó que al gobierno federal le falta tiempo "llevamos 100 días". Además, indicó que la inversión privada es indispensable para el crecimiento, como lo señaló Carlos Urzúa, titular de Hacienda. "El gobierno debería de subir su inversión de 2.3% a 5%, están sustituyendo gasto corriente a través de la austeridad que señala el presidente a inversión, eso es muy importante y a planes sociales. Que el gobierno invierta a 5% y se requiere para el crecimiento de un 20% más. Si pudiéramos invertir un 25% del PIB, el crecimiento rebasaría el 4%. Hay que hacer esa inversión con recursos nacionales y con ahorro externo", añadió.

También puedes leer: A 100 días de gobierno, AMLO considera un acierto haber puesto a Ana Guevara en Conade

¿Qué piensa Carlos Slim de programas como "Jóvenes Construyendo el Futuro"?

Para el quinto hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, el trabajo del Gobierno Federal ha sido muy intenso. "Ha atacado de frente algunos de los planteamientos, como el combate a la pobreza, a la corrupción y al crimen. El planteamiento de un gobierno austero ha avanzado. Está avanzando en el combate a la corrupción".

Indicó que, aunque "el combate a la pobreza es un proceso", ya hubo un "aumento importante y razonable al salario mínimo, que estaba muy rezagado".

Carlos Slim, entre los invitados al mensaje del presidente / Foto: Cuartoscuro

Sobre "Jóvenes construyendo el futuro, Slim consideró que es importante que "los muchachos que estudian tengan becas para que puedan permanecer estudiando sin gravar a su familia, que tengan un ingreso por estudiar, por estar preparándose". Además, expresó que "México necesita -en esta nueva sociedad de conocimiento y tecnología- tener una población más preparada, con una educación moderna y de calidad y es fundamental que haya un apoyo para que los muchachos puedan tener esas becas que se han ofrecido, que yo creo que son indispensables y muy loables".

Slim recomendó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que dichos apoyos a jóvenes no se otorguen cada dos meses, sino "cada 15 días para que [los beneficiarios] no tengan que caer en deudas y en préstamos muy caros. Que con los procesos modernos de transferencia de recursos, se dé cada 15 días y no cada dos meses".

¿Y de la Guardia Nacional?

"Yo creo que la solución que está planteando el gobierno es múltiple", indicó ante el cuestionamiento. "Se ha hablado de una Guardia de Paz. Que los jóvenes tengan alternativas, yo creo que ese tipo de cosas es una forma de que se eliminen los problemas. Sabemos que, para mucha gente, la salida que tenían era irse a trabajar a Estados Unidos, ahora se está buscando darle a las personas que no tienen posibilidades de empleo, posibilidades en su propio país"

Finalmente, Slim Helú habló sobre la importancia de proyectos en el sureste de México, los cuales deben desarrollarse con países centroamericanos como Guatemala, Salvador y Honduras para reducir la migración de esas regiones. Además de la inversión que realizará el Gobierno de Estados Unidos, "también sería importante inversión privada de empresarios centroamericanos, norteamericanos y mexicanos para que esa zona pueda desarrollarse rápidamente", explicó.

En Publimetro TV

Informe del presidente López Obrador a 100 días de gobierno