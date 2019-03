Frena Sheinbaum 20 desarrollos inmobiliarios

Por múltiples irregularidades, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, revocó el permiso a 20 polígonos de actuación que se habían otorgado en la pasada administración para la construcción de desarrollo inmobiliarios.

Los polígonos de actuación son una superficie integrada por uno o más predios en donde se construyen proyectos de vivienda u oficinas mediante la relotificación (división del suelo) y la relocalización de usos de suelo.

Te puede interesar:

Al año mueren en promedio 283 personas atropelladas en la CDMX

Bajan 40% los incendios forestales en la capital del país

Además de la revocación, la ex delegada en Tlalpan informó que 17 proyectos que ya estaban en construcción fueron suspendidos por personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y 24 más se encuentran en un juicio de lesividad, es decir, que se busca suspenderles el permiso que se les había otorgado con anterioridad.

“En donde hay múltiples irregularidades se está procediendo para que regresen los desarrolladores a replantear su proyecto para que sea autorizado con base en el uso de suelo y no sobre la base de un polígono de actuación que tenía enormes irregularidades en su autorización. Y en el caso en donde los impactos son de tal magnitud que no puedan ser mitigados por algunas obras, pues ya no se está procediendo a su autorización con base en el análisis de los impactos urbanos”, explicó.







Publicidad







Irregularidades detectadas

Sobre las irregularidades detectadas, la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos comentó que a algunos polígonos de actuación se les asignó un mayor potencial de construcción, también se autorizó una mayor cantidad de niveles de construcción, y se avalaron estos polígonos en colonias donde ese instrumento no está permitido por los programas parciales.

Cuestionada sobre las 17 obras suspendidas que ya estaban en construcción, refirió que aquellas en donde se hayan levantado pisos de más, se tendrán que demoler. También -dijo- que cuatro polígonos de actuación con irregularidades ya se terminaron de construir, por lo que procederán a levantar multas a los desarrolladores.

Ya no habrá una segunda Torre Mítikah

Claudia Sheinbaum comentó que ya no se autorizará una segunda Torre Mítikah en Coyoacán pues el impacto urbano sería grave para esa zona.

Por último, indicó que está decisión ya le fue notificada a los desarrolladores, quienes podrían ampararse “pero cuáles son sus argumentos, no estaba autorizado todavía”.

Síntesis

174 polígonos de actuación se revisaron

48 dictámenes tuvieron irregularidades

24 enfrentan juicios de lesividad

20 fueron revocados (predios baldíos)

4 ya están construidos por lo que se les aplicará una multa

Lo más visto en Publimetro TV: