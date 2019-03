No hay confrontación con Semovi, aclara Grin

No hay confrontación o pelea con la Secretaría de Movilidad (Semovi), solo falta de comunicación, señalaron directivos de la empresa de scooters Grin.

En entrevista con Publimetro, precisaron que están en la mejor disposición de dialogar para lograr una regulación justa y equitativa; sin embargo, lamentaron la cerrazón que han encontrado en la actual administración encabezada por Andrés Lajous.

“Yo usaría el término confrontación, yo creo que es una falta de diálogo y falta de comunicación, ¿por qué? no sabemos, Grin ha estado en la mejor disposición de dialogar y no se ha dado, por eso no lo calificaría como confrontación, sino una falta de comunicación y diálogo”, comentó la directora de Comunicación Global de Grin, Beriana Mendoza.

Te puede interesar:

Proponen 'Torito' para usuarios de bicis y scooters

Crece pleito entre Grin y Semovi

Al respecto, el director Jurídico de la empresa, Javier Cacho, precisó que para que exista una guerra hacen falta dos personas en el ring, “pero Grin nunca se sube al ring aquí ni en ninguna otra ciudad, lo que queremos es trabajar con la autoridad y la comunidad”.

Explicó que la Semovi les dio a entender que trabajarían juntos en la elaboración de un permiso temporal por 45 días para poder operar, pero no hubo ninguna reunión o acercamiento y fue el pasado 6 de febrero cuando les otorgaron el permiso temporal ya firmado, el cual -dijo- está plagado de contradicciones y vicios jurídicos.

Contradicciones

El ejecutivo de Grin explicó que el permiso temporal se contradice con leyes federales en temas como protección de datos personales, competencia económica y protección al consumidor.





Publicidad





Por lo anterior -dijo- enviaron una carta a la Semovi en donde solicitaban una aclaración al respecto, pero nunca hubo respuesta y el 14 de febrero la dependencia capitalina les revocó el permiso sin siquiera notificarles.

Ante esto, decidieron ampararse y obtuvieron un suspensión para seguir operando con mil 100 unidades, 600 más a las establecidas en el permiso temporal de la Semovi.

Javier Cacho apuntó que están en la mejor disposición de dialogar con la autoridad para seguir operando en la Ciudad de México, y destacó que están a favor de dar una contraprestación de cada viaje realizado, pero que ésta sea proporcional a su servicio y que no sea recaudatorio, sino que los recursos obtenidos vayan a mejorar la infraestructura ciclista y de scooters.

“No estamos en contra de una contraprestación, siempre y cuando sea una contraprestación razonable que se justifique…tiene que justificarse el monto con el destino que le van a dar al recurso, si es un tema con fines recaudatorios que se usen todos esos recursos para beneficio de la comunidad y de estos sistema de movilidad sustentable”, refirió Javier Cacho.

Quieren seguir en la CDMX

Los directivos de Grin señalaron que desean que la regulación que prepara la Semovi para scooters y bicicletas sin anclaje sea adecuada a las necesidades de movilidad que tiene la capital del país.

Recordaron que fue en la Ciudad de México donde inició operaciones Grin en América latina. Por esta razón -diejeron- sería muy lamentable que tuvieran que irse del país, por lo que todos los días mantienen su velita encendida para que haya diálogo con la Semovi.

Grin opera en:

CDMX

Bogotá

Cali

Santiago

Lima

Montevideo

Sao Paulo

También en Río de Janeiro

Florianopolis

Curitiba

Porto Alegre

Belo Horizonte

Brasilia

Además de Campinas

Sao Jose Dos Campos

Santos

Ilha bela

Recife

Vitoria

Lo más visto en Publimetro TV: