¿Qué es lo que realmente quieren los británicos con el Brexit?

El Parlamento británico descartó este miércoles la opción de un "Brexit duro" en el proceso para salir de la Unión Europea; hecho que deja como única opción la solicitud de una prórroga hasta el 22 de mayo para preparar la salida del bloque.

Con 321 votos a favor y 278 en contra, los diputados apoyaron la moción en la que se rechaza un proceso sin acuerdo "en cualquier momento y circunstancia"; por lo que en caso de producirse la salida de la UE, se verán obligados a aceptar un acuerdo sobre distintos temas.

El aplazamiento se convierte a partir de este miércoles en la única opción plausible, después de que la Cámara de los Comunes descartara también el martes el acuerdo de salida suscrito entre Londres y Bruselas.

Los tres documentos adicionales que la primera ministra británica, Theresa May, agregó "in extremis" antes de la votación para conseguir el beneplácito de los parlamentarios no fueron suficientes.

Te recomendamos leer: Qué es el Brexit y otras 7 preguntas básicas para volver a entenderlo

Entonces, ¿qué quieren los británicos en el proceso del Brexit?

Al respecto, Publimetro conversó con Adolfo Laborde, profesor investigador de la Universidad Anáhuac, quien ofreció su visión de estos acontecimientos.

Ahora que el Parlamento Británico rechazó el Brexit sin acuerdo, ¿qué sigue?

– Viene un proceso de negociación para sobre los tiempos. Esta votación es oxígeno puro para la negociación en las diferentes fuerzas en el Parlamento Británico (la Cámara de los Comunes), lo que da cierta esperanza de que la salida del Reino Unido no sea la más traumática: sin acuerdo.

Viene una negociación política, no solo entre las diferentes fuerzas al interior de Reino Unido, sino fuera de Reino Unido, con los europeos. Se habla de que el próximo 21 habrá una reunión entre ambas partes en la que seguramente se va a delinear el proceso de salida blanda.

¿Qué es lo que quieren los británicos con el Brexit?

– Hay muchos elementos, entre ellos, mantener el control de su política migratoria. También quieren dejar de pagar recursos a los comunitarios para los fondos de compensación que hay dentro de la Unión Europea y quieren tener una mayor autonomía en términos de sus políticas exteriores.

De una parte de la sociedad hay un llamamiento para recuperar esa soberanía que muchos ven diluida en este proceso de integración política en el contexto de la Unión Europea.

Pero la falta de acuerdo provoca gran incertidumbre a nivel mundial…

– Sí, porque algunos de los miembros de la Cámara de los Comunes no están de acuerdo con estos términos. Está el tema de la frontera con Irlanda del Norte, en el que si no hay un acuerdo podría romper un poco la pacificación [en la región] y los acuerdos políticos de la flexibilidad de las fronteras.

Son muchos temas. Es una visión mucho más individualista, mucho más cerrada que se antepone a la visión integradora de los bloques económicos que estaban de moda hace tiempo.

El caos que se ha generado en estos años, ¿desacredita la seriedad que se le dio al referéndum como proceso democrático?

– Yo pienso que los sucesos políticos, como el referéndum, se tienen que contextualizar en un tiempo y en un espacio. En ese entonces, la gente que votó a favor pensaba que Reino Unido iba a estar mejor fuera de la Unión Europea que dentro, pero las afectaciones que hemos visto en los últimos dos o tres años han demostrado que una gran cantidad de personas se han arrepentido de ello. Yo pienso que si hubiera otro referéndum el resultado sería diferente. La gente ya está viendo las afectaciones en términos de política comercial y de comercio internacional de Reino Unido.

¿Cómo recibe el resto de Europa que Reino Unido vote por aplazamiento el Brexit?

– La votación sobre el aplazamiento va a demostrar que hay una serie de condiciones que imperan al interior de las diferentes fuerzas políticas en Reino Unido, las cuales buscan la menor afectación que pueda tener el país.

La Unión Europea la recibirá con mucha cautela. Hay una posición firme de los europeos, que están molestos por esta separación y tienen que aceptar las condicionantes que están imponiendo, en el contexto de los compromisos que tenía Reino Unido ante los miembros de la Unión Europea.

En Publimetro TV

"Brexit: The Uncivil War", película protagonizada por Benedict Cumberbatch