Pedirá AMLO en Convención Bancaria reducir comisiones por remesas

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que en la Convención Bancaria que se lleva a cabo en Acapulco, solicitará que bajen las comisiones a los migrantes mexicanos que envían remesas hacia el interior del país.

Te puede interesar: López Obrador presume fortalecimiento del peso frente al dólar

“Voy a estar asistiendo, el año próximo voy a ir y quiero entregarle un reconocimiento a la institución bancaria que tome la iniciativa y lleve a la práctica para cobrar menos a nuestros paisanos que envíen remesas a sus familiares”, subrayó en conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El llamado del presidente a banqueros es que bajen las comisiones y que haya más competencia entre ellos: “Si compiten en eso y hay resultados sería algo de reconocer, porque se está hablando de 35 mil millones de dólares al año de remesas”.

En el caso de bancos, abundó “que no haya monopolios, que un banco o dos o tres no se queden con todo el mercado, eso considero que no se resuelve reglamentando, regulando, podría quedar como una última instancia, último recurso, pero hay otros, el más importante, que se permita que haya si es necesario, más bancos, todos los que se requieran, si hay competencia, va a ayudar a bajar comisiones”.

El otro tema que también planteará a los banqueros es la inclusión financiera. “No es posible que haya tanto atraso en nuestro país en cuanto a la inclusión financiera, no existen bancos en la mitad de las cabeceras municipales del país, tienen que extenderse”, señaló.

Por ejemplo, dijo: “Ayer fui a Guelatao, Oaxaca, “donde nació el hombre que encarna la dignidad” y no hay ahí comunicación por celular. "Necesitamos seguir en el desarrollo, no centralizar en las grandes ciudades, contribuir a modernizar al país desde abajo”.

Finalmente refirió que sólo en Oaxaca reciben dos mil millones de dólares al año en remesas. “Quienes reciben tienen que ir a Oaxaca porque no se acercan esos servicios a las cabeceras municipales, ese es un plan que nos importa plantear y no es contrario a propósitos de desarrollo”, concluyó.

También puedes ver: