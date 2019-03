Quema de cohetes sería regulada en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México busca que en todos los espectáculos, eventos o fiestas patronales en donde haya quema de cohetes exista un plan de contingencias ante cualquier eventualidad.

Este plan de contingencias deberá ser firmado por el pirotécnico responsable de los fuegos artificiales, de acuerdo a la iniciativa de Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la cual fue enviada al Congreso por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum la semana pasada.

Te puede interesar:

Multas por tocar claxon de forma "indiscriminada" se disparan 800%

Por error y hasta por coacción, anularon votos en las pasadas elecciones

“Las características y requisitos del plan de contingencia a que se refiere el párrafo anterior estarán definidas en el reglamento y en la norma técnica correspondiente”, precisa el artículo 122 de mencionada iniciativa.

La Secretaría de Salud del gobierno capitalino informó que los hospitales especializados en la atención de quemaduras atienden al año entre 900 y mil casos de quemaduras. Esta cifra se incrementa en 30% durante las celebraciones decembrinas.

La gente no respeta

Rubén Peña, artesano pirotécnico de Tultepec, comentó que esta iniciativa es una buena idea para evitar accidentes, y también es apropiada para ellos, pues les da más formalidad a la hora de un contrato, aunque -dijo- la responsabilidad también es de la gente.

“No es completamente nuestra responsabilidad con pirotécnicos. Con esto me refiero a que sí me gusta la idea, pero con ciertas cláusulas en dónde también nos deslinden de responsabilidad por ejemplo: yo delimitó mi espacio, pero hay gente tan imprudente que rebasa los límites, eso ya no es mi responsabilidad”, explicó a Publimetro.

En entrevista, expuso que trabajar con este tipo de artesanías es muy peligroso, por lo que siempre hacen el mayor esfuerzo para que todos sus productos sean de la mejor calidad, aunque insistió que no es su completa responsabilidad.

“Desgraciadamente hay muchas cosas externas que no controlamos nosotros, es por eso que sí pondría algunas cláusulas… ahora no las tengo definidas, para mí es un tema nuevo, sería cuestión de sentarnos a platicar las opciones que tenemos con los diferentes compañeros artesanos y de ahí sacar las cláusulas”, refirió.

Más requisitos

Además de este plan de contingencias, la celebración, espectáculo o fiesta patronal tendrá que contar con un programa especial de protección civil. Según la iniciativa, los programas para los eventos con aforo de hasta tres mil personas deberán presentarse ante la alcaldía, y los que cuenten con asistencia de más de tres mil uno, deberán presentarse ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

La falta de aprobación de un programa especial será motivo suficiente para clausurar de manera definitiva, sin responsabilidad para la Secretaría o la alcaldía, cualquier evento que requiera del mismo para su realización.

Tipos de cohetes:

Tipo 1: Artificios pirotécnicos que presentan un riesgo muy reducido y que están diseñados para ser utilizados en áreas confinadas, incluyendo el interior de edificios de vivienda.

Tipo 2: Cohetes que presentan un riesgo reducido y que están diseñados para ser utilizados al aire libre en áreas confinadas.

Y tipo 3: Artificios pirotécnicos que presentan un riesgo medio y que están diseñados para usarse al aire libre en áreas amplias y abiertas.

El dato: La Jefa de Gobierno canceló los fuegos artificiales durante la Celebración de Año Nuevo

Sanciones por quemas cohetes o juegos pirotécnicos sin autorización:

De 1 mil 774 a dos mil 534 o

Arresto de 35 a 36 horas

Lo más visto en Publimetro TV: