Multas por tocar claxon de forma "indiscriminada" se disparan 800%

En tres años, las sanciones al transporte público por tocar el claxon “de forma imprudente” se dispararon 800%, al pasar de 114 infracciones a mil 139, tras entrar en vigor el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México en 2015.

Publimetro obtuvo copia del reporte de las multas que impuso la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) a choferes de unidades de microbuses, autobuses, combis y minivans que circulan en las 16 alcaldías.

Por violar el artículo 7 fracción III del ordenamiento vial, en 2015 sólo se sancionó a un conductor, en 2016 la cifra se elevó a 113 infracciones, mientras que en 2017 las multas aumentaron exponencialmente hasta las mil 139.

El reglamento capitalino establece que se sancionará a cualquier persona que utilice el claxon con un fin diferente al de evitar un hecho de tránsito, especialmente en condiciones de congestión vehicular, así como por provocar ruido excesivo con el motor.

De acuerdo a fuentes consultadas de la Secretaría de Seguridad capitalina de la administración anterior, quienes solicitaron el anonimato, anteriormente altos mando dieron la orden de reforzar las sanciones y apegarse al reglamento para incrementar el número de sanciones a conductores que incurrieran en esta conducta.

“Se tiró línea y hasta se propuso generar incentivos económicos para los policías que cumplieran una cuota quincenal en imponer infracciones a todo aquel que violara la normatividad; y que se pusiera especial atención a las nuevas multas que se habían agregado al reglamento”, sostuvo Carlos Jiménez, a quien llamaremos así por motivos de seguridad.

Gráfico: Irene Hernández.

Publimetro buscó la versión de la Secretaría de Seguridad Pública desde el pasado 15 de marzo sobre el incremento de las sanciones por violar este artículo; sin embargo, el área de comunicación no dio respuesta hasta el cierre de esta edición.

En tanto, vía Ley General de Transparencia la dependencia local dio a conocer que el criterio para imponer sanciones a automovilistas fue en estricto apego al reglamento.

“Hacemos de su conocimiento que el principal mecanismo es la estricta aplicación del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal con tolerancia cero en su cumplimiento”, refirió la SSC.

Desconocen sanción

Publimetro realizó un sondeo sobre avenida Insurgentes Sur entre las estaciones del Metrobús Poliforum y Nuevo León; de los cinco conductores a los que se les cuestionó sobre el artículo 7, sólo uno aceptó conocer la sanción por usa el claxon de forma indebida.

El resto dijo no conocer la normatividad y tampoco haber leído por completo el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, aún cuando éste tiene tres años y medio de haberse publicado. “Escuché que había esa regla, pero hasta ahora no me han dicho nada, es hasta un poco tonta la sanción porque a todas horas y en todo momento tocamos el claxon”, sostuvo Horacio Rendón, de 26 años.

“III. Utilizar la bocina (claxon) para un fin diferente al de evitar un hecho de tránsito, especialmente en condiciones de congestión vehicular, así como provocar ruido excesivo con el motor serán acreedores a una sanción” Artículo 7 del Reglamento de Tránsito de la CDMX

