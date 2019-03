AMLO dice que se investigará homicidio del activista Abiram Hernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que habrá que investigar el caso de Abiram Hernández, activista de derechos humanos asesinado en Xalapa, Veracruz.

Te puede interesar: Con marchas en Morelos y la CDMX exigen justicia para Samir Flores

Al preguntarle sobre el tema cuando se detuvo en una gasolinera en la salida del municipio Huejutla, con dirección a San Luis Potosí, señaló que el gobernador Cuitláhuac García le comentó sobre el caso.

Abordo de su vehículo de traslado y tras tomarse fotografías con personas que se encontraban en el lugar y haber autografiado dos pequeños muñequitos con su figura, expresó: “hay que ver qué fue, hay que investigar”.

El presidente se dirigió vía terrestre del municipio Huejutla, Hidalgo, a Aquismón, San Luis Potosí.

Defensores piden esclarecer homicidio

Asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, y defensores de derechos humanos, condenaron el asesinato del activista Abiram Hernández.

En un comunicado, exigieron al gobierno de Veracruz, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión de Derechos Humanos, lleven a cabo todas las acciones necesarias para esclarecer este homicidio, mediante investigaciones ejemplares.

"Exigimos también no se revictimice a Abiram, a su familia y colaboradores con la siembra de falsas versiones. Exigimos conocer la verdad sobre estos hechos y que se imparta justicia ya, porque justicia que no es pronta y expedita, no es justicia", señalaron.

Detallaron que Abiram siempre luchó en favor de todas las víctimas de la inseguridad y la injusticia, por lo que reiteraron su demanda al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, a la FGE, al gobierno federal y a las instituciones del estado, para brindar seguridad a todos los veracruzanos.

Asimismo, del gobierno estatal demandaron: "Que se integre un grupo de funcionarios que acompañe a las personas integrantes del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM) y a la familia de Abiram Hernández en el seguimiento de las indagatorias correspondientes y monitoree los avances de las mismas"

Así como el resguardo del lugar de los hechos y que se acceda a este sólo en presencia de integrantes de tal grupo y expertos independientes, familiares y colaboradores del CESEM.

También se den a conocer periódicamente avances de las indagatorias correspondientes directamente a familiares y colaboradore de la víctima previamente a que estos sean dados a conocer públicamente.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: