Cultura Colectiva guarda 540 millones de datos de usuarios de Facebook

La firma de ciberseguridad estadounidense UpGuard dio a conocer que el sitio Cultura Colectiva guardó 540 millones de datos de usuarios de Facebook, los cuales incluían nombres, direcciones de correo electrónico, likes, fotografías, entre otros, por lo que se trataría de la filtración de datos más grandes que ocurre en México.

Te puede interesar: Suben visitas a Pornhub durante falla de Instagram, WhatsApp y Facebook

Según el reporte, esta filtración permitía al sitio conocer los gustos de sus lectores y así generar contenido que les permitiera mayor interacción con el sitio través de la creación de un algoritmo; lo cual generaría mayor tráfico en el sitio.

El tema es que Cultura Colectiva no solo tenía datos de interacciones de usuarios de Facebook (las cuales seguramente Facebook les compartió), si no que también tenían datos de contraseñas. ¿De dónde los habrán sacado? Me queda claro que legalmente no. — JR (@jRuizArs) April 3, 2019

El peso de la información almacenada, de acuerdo con la firma, era de 146 gigabytes sólo de texto, además el acceso a todos estos datos era libre desde Amazon.

Pft! Cultura Colectiva no tenía ni estándares de contenido, mucho menos de seguridad de IT. — Karoluz (@Karoluz) April 3, 2019

UpGuard detalló que en dos ocasiones buscaron contactar a Cultura Colectiva, pero nunca tuvieron respuesta de la plataforma, por lo que decidieron acudir a Amazon; sin embargo, la respuesta fue similar, fue hasta este miércoles, con la publicación del informe, cuando se aseguró la base de datos.

No me sorprende nada lo de Cultura Colectiva, pero sí que crean que sólo ellos lo haceñ 🙊 — Dumboñ (@Avergonzante) April 3, 2019

Además, se descubrió que la aplicación At The Pool tenía almacenadas alrededor de 22 millones de contraseñas de esta red social, con lo que no sólo se vulneró la seguridad de los usuarios de Facebook, sino de quien repitiera su contraseña en otros sitios.

Este es el reporte elaborado por UpGuard.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: