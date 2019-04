Ponen a disposición de los usuarios operación en tiempo real del Metrobús

La Secretaría de Movilidad (Semovi) puso a disposición de los usuarios información en tiempo real sobre la operación del Metrobús.

Esta información permitirá a las personas conocer, además del horario de servicio, la ubicación de los autobuses, el horario de llegada de las unidades a las estaciones e información sobre interrupciones en el servicio, todo esto para que puedan prever sus tiempos.

“Queremos que los usuarios puedan tomar desiciones sobre sus viajes. Si tú puedes saber en qué momento va a pasar un autobús en una estación, puedes tomar la decisión de esperar, cambiar de línea o buscar otro medio de transporte”, explicó el secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

Te puede interesar:

Por manipulación de cifras, bajó 20% robo a transeúntes en la CDMX

Proponen retirar de la CDMX estatuas de Cristóbal Colón y Hernán Cortés

Además, esta información ayudará a saber qué tan eficiente es el servicio en el Metrobús, y permitirá a los usuarios presionar a la dirección del organismo para mejorar su operación.

Para poder hacer uso de los datos, ya sean estáticos o en tiempo real, basta con realizar un registro de usuario en la liga que se encuentra en https://metrobus.cdmx.gob.mx/portal-ciudadano/datos-abiertos y en los portales de datos abiertos de la Ciudad de México https://datos.cdmx.gob.mx/ y de Semovi https://semovi.cdmx.gob.mx/. Además, esta información podrá verse en las pantallas de las estaciones y unidades.

El funcionario capitalino precisó que la meta es que esta información en tiempo real pueda ser replicada en el Metro y la RTP, aunque aún no hay fecha exacta para que esto suceda.

Sin botes de basura

En otro tema, el Secretario de Movilidad confirmó que quitaron los botes para basura de varias estaciones del Metrobús porque éstos no eran utilizados por los usuarios, sino por los vecinos y comerciantes de la zona.

“Quitamos los botes de basura de casi todo el sistema y lo hicimos siguiendo el ejemplo del Metro. Donde no hay botes de basura, tiende a no haber basura, eso es algo controversial, pero estudiado. La basura que teníamos en las estaciones tendía a ser basura de casas y comercios, nos encontrábamos cascarones de huevo, cáscaras de naranja, botellas de detergente de ropa y eso me parecía inaceptable que los usuarios del Metrobús tuvieran que estar sufriendo la basura de los alrededores”, apuntó Lajous.

Lo más visto en Publimetro TV: