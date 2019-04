Mujer denuncia bullying contra su hijo y muestra playera ensangrentada

La madre de un menor abusado por sus compañeros de escuela, denunció los hechos ante las autoridades y en redes sociales con una prueba indiscutible: la playera ensangrentada de su hijo.

Te puede interesar: Activa Consejo Ciudadano atención vía whatsapp

De acuerdo con la información difundida por medios locales, los hechos en los que el niño quedó con la boca, nariz y playera ensangrentadas ocurrieron en la primaria ‘Tierra y Libertad’. Ubicada en la colonia Otilio Montaño en Jiutepec, Morelos, en donde, presuntamente, personal de la escuela había hecho caso omiso al caso de violencia.

Lo anterior acorde a un texto escrito por la mamá del menor que se difundió a través de Facebook y una serie de mensajes de WhatsApp.

En los que se lee que la mamá de uno de los compañeros del afectado pone al tanto a la mujer de las agresiones.

“Tolero muchas cosas pero esto simple y sencillamente NO el día de hoy lunes 8 de abril mi hijo salió de la escuela primaria “Tierra y Libertad” con la playera toda ensangrentada me comentan mamás de otros grupos y del grupo de mi hijo que mi hijo es víctima de bullying por parte de sus compañeros… Tengo testigos del hecho y estoy muy enojada por qué podrán hacerme a mi lo que quieran pero con mis hijos nadie se mete si la escuela no hace nada o no da una sanción llegaré hasta las últimas consecuencias”.

Autoridades educativas abren investigación

El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) informó que es responsabilidad de la comunidad educativa: “fortalecer las acciones pertinentes para que en las escuelas de Morelos prevalezca el respeto, la tolerancia y la convivencia armónica”.

En el comunicado, el IEBEM señaló que se emprenderá una investigación para conocer las versiones y deslindar responsabilidades.

Así como ofrecer respaldo y asesoría a la familia del afectado a través de la Unidad Jurídica de la Institución. A su vez, informó que convocó a una reunión con la madre del menor y directivos del plantel.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: