Tunden a senador de Movimiento Ciudadano por turistear en Qatar

Samuel García Sepúlveda, senador por Nuevo León, comparó el precio de la gasolina en Qatar, a donde viajó para asistir a un foro de Cambio Climático y educación, con el de la gasolina en México.

En un video publicado en sus redes sociales, el legislador insistió en su postura de eliminar el IEPS y el IVA a los hidrocarburos para que bajen los costos de las gasolinas. Afirmó que en Qatar el litro de gasolina se compra en ocho pesos.

Aprovechó para calificar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de "chafa", al no cumplir con el compromiso de bajar los costos de los hidrocarburos.

Sí, aquí en Qatar el precio del litro de la gasolina vale 8 pesos Y CON PRECIO LIBERADO. Aquí su gobierno sí es inteligente, porque quitando los impuestos hay más comercio, más distribución y por ende todo crece. ¡QUITEMOS EL IEPS YA! Video completo: https://t.co/1qiQGeYGjX pic.twitter.com/tj6aawfTSm — Samuel García (@samuel_garcias) April 10, 2019

Tengo que decirles que aquí el precio del litro de las gasolinas es de 8 pesos. No como nos lo prometió nuestro gobierno chafa. Aquí en Qatar, en 2016 hubo también una reforma energética, se liberó el precio de la gasolina, pero a diferencia de nuestro gobierno chafa, aquí no existe e IEPS, que no nos cobran 9 pesos por litro ni tenemos problemas con el sindicato de Pemex ni tenemos problemas con el huachicol", se escucha decir a García Sepúlveda.

Usuarios de redes sociales criticaron al diputado por haber realizado una comparación entre Qatar y México.

Oye Samuel, en Qatar tienen las reservas de gas natural número 3 a nivel mundial y su PIB es 60% energéticos. Aguas con las peras y las manzanas. — Rodrigo Cornejo (@Rodrigo_Cornejo) April 10, 2019

Ay, no hay comparación con Qatar porque ahí hay refinerías (que aquí apenas se están haciendo). Hazme el cabrón favor. Chafa tú, creo yo. — Don Jalapeño Samurai (@discosamurai) April 10, 2019

Este carnal 🤦‍♀️ Qatar tiene como mayor ingreso nacional la exportación de petróleo y gas natural, ¿cómo lo logran? Te preguntarás, con refinerías! ¿Qué está haciendo nuestro presidente? REFINERÍAS. En México, ¿qué tenenos cómo mayor ingreso nacional? Ojalá te destituyan. — Sam 🤓 (@Evayflork) April 10, 2019

