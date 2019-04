Trump celebra que Kim Jong-un esté abierto a una tercera cumbre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que el líder norcoreano, Kim Jong-un, esté dispuesto a reunirse de nuevo con él después de la fallida segunda cumbre entre ambos y aseguró que su relación es "excelente".

"Estoy de acuerdo con Kim Jong-un de Corea del Norte en que nuestra relación personal sigue siendo muy buena, quizá el término excelente sería incluso más preciso, y que una tercera cumbre sería buena, en el sentido de que entendamos completamente nuestras posiciones", escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter.

I agree with Kim Jong Un of North Korea that our personal relationship remains very good, perhaps the term excellent would be even more accurate, and that a third Summit would be good in that we fully understand where we each stand. North Korea has tremendous potential for…….

….extraordinary growth, economic success and riches under the leadership of Chairman Kim. I look forward to the day, which could be soon, when Nuclear Weapons and Sanctions can be removed, and then watching North Korea become one of the most successful nations of the World!

