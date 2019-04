Reconstrucción es lenta por procesos jurídicos, afirma Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los procesos jurídicos administrativos, complican las labores de reconstrucción en la capital del país luego del sismo de 2017.

Durante la entrega del edificio rehabilitado en Bosque Residencial del Sur, en la alcaldía de Xochimilco, que sufrió daños durante el sismo del 19 de septiembre, Sheinbaum Pardo dijo que se trata de una serie de normativas "que no pueden saltarse".

Ante integrantes de la Agrupación Damnificados Unidos, quienes pedían apoyo y solución en materia de vivienda, la mandataria capitalina explicó los procesos que deben seguirse para reconstruir las viviendas y edificios dañados.

“El recurso público no es de gobierno, proviene de los impuestos y solo puede invertirse en un espacio público; es decir, una obra de gobierno no puede hacerse en un espacio privado y esto genera complicaciones en el tema de la reconstrucción.

“Porque no es que el recurso público, la Secretaria de Obras venga y haga el edificio, eso es ilegal y está prohibido por ley y son leyes generales, ni si quiera de suelo de la ciudad, que una entidad de gobierno invierta de manera directa en un espacio privado”, dijo al señalar que lo anterior genera complicaciones en la reconstrucción.

La funcionaria recordó que en 1985 las labores de reconstrucción se realizaron expropiando las viviendas y edificios afectados, “pasaba el terreno a propiedad del gobierno, ya se podía construir y luego se regresaban los departamentos a los afectados”.

Indicó que hoy la situación es distinta, pues el proceso de expropiación no es tan fácil como hace más de 30 años, “pues muchos damnificados no están de acuerdo, porque creen que el gobierno les va a quitar sus edificios”.

Por ello “se tiene que generar un nuevo proceso jurídico-administrativo-normativo”, explicó a los damnificados quienes entre pausas coreaban: "Vivienda sí, créditos no; solución para la reconstrucción; damnificados unidos serán reconstruidos", entre otras consignas hacia el comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, también presente.

Sheinbaum Pardo, aclaro que cada edificio que se pretenda reconstruir es un proyecto ejecutivo distinto, “pues no es lo mismo arreglar un edificio en Xochimilco, como en la Condesa o en la Roma, porque cada edifico es distinto y se tiene que evaluar primero si es reconstruido o se tiene que demoler”.









“Si se reconstruye, hay que hacer un proyecto ejecutivo de reconstrucción que sea real y que evite que pueda haber otro daño frente a otro sismo y que cumpla con la nueva normatividad de construcción en la Ciudad de México.

Abundó que una vez que esté listo el proyecto ejecutivo, se debe analizar el costo, ya que en la ley se fijó un límite, "porque no es lo mismo que el recurso publico construya una casa que costó 20 millones a una casa que costo un millón de pesos, no es los mismo que el recurso de todos los mexicanos se utilice para una persona de un nivel económico que tiene ciertas facilidades, al de una que no tiene ninguna posibilidad de reconstruir y eso hay que tomarlo en cuenta”.

A pesar de la problemática expuesta, Claudia Sheinbaum se comprometió a que todos los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 recibirán una vivienda digna y seguirán recibiendo sus apoyos para renta hasta que regresen a sus hogares.

“Hasta el último damnificado que no regrese a vivienda, van a seguir recibiendo apoyo de rentas y apoyos adicionales que esté en nuestras manos otorgárselos”, sostuvo.

A nombre de los damnificados, Yukari Rivera de Niño, habitante del inmueble colapsado en Insurgente Norte 476, pidió a la jefa de Gobierno instruir a los funcionarios vinculados con la reconstrucción "a no dividir nuestros esfuerzos organizativos para promover la redensificación y solucionar de una vez y para siempre todos los obstáculos en el camino para ya en serio a reconstruir la capital".

Los damnificados refrendaron su disposición al dialogo, y dieron al gobierno capitalino su voto de confianza para que en la próxima reunión se constaten los avances y recomponga lo que consideraron “se hace mal”.

