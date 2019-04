Grupos radicales quieren adueñarse la huelga, acusa académica de la UAM

La académica Gabriela Dutrénit Bielous advirtió que al permitirse la presencia de grupos radicales dentro del movimiento de huelga de la UAM se está desvirtuando el movimiento, y no se puede estar "atentando contra la fuente de empleo de académicos y trabajadores administrativos”.

Se debe defender a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que los trabajadores sindicalizados entren en razón y no permitan que los radicales se apoderen del gremio como ocurrió hace más de 10 años, sostuvo y consideró que la comunidad universitaria se está cansando de la situación.

Unos tres mil 500 trabajadores académicos y administrativos de la UAM se han sumado hasta el momento a la propuesta de realizar una consulta entre todo el personal, para decidir si continua o no la huelga en esa casa de estudios que está a punto de cumplir 80 días.

La académica de “Producción Económica” de la UAM-Xochimilco llamó a las autoridades laborales a mediar realmente en el conflicto y que haya un diálogo entre las partes para resolver la situación que se ha alargado demasiado tiempo.

Calificó como inadmisible que una huelga esté a punto de cumplir 80 días y no se haya encontrado una solución.

Advirtió que con este paro de labores se afecta el prestigio de la Casa Abierta al Tiempo, pues se están dejando de desarrollar los trabajos de investigación, actividades culturales, deportivas y escolares.

La comunidad estudiantil, académica y administrativa se está cansando de esta situación, pues por una parte la Rectoría ya no quiere ofrecer más allá de lo que presentó en la mesa de negociaciones, 3.5 directo al salario, tres por ciento en retabulación y 4.6 en vales de despensa. Mientras, el SITUAM sabe perfectamente que no podrá superar el tope salarial y busca otras alternativas.

A su juicio, la demanda del sindicato sobre el supuesto exceso de personal de confianza es justificada, sin embargo hay trabajadores que han acumulado derechos laborales que se deben de respetar.

Según ella, también hay puestos de trabajo que no tienen razón de ser y la dirigencia sindical no lo quiere aceptar, pues se le ha olvidado que la universidad se ha modernizado en todos los sentidos. “Hay puestos de trabajo que no deben existir y el SITUAM no lo quiere entender”, aseveró.

Comentó que al interior de la institución hay salarios bajos, sobre todo entre trabajadores administrativos y requieren de un estímulo económico.

Recordó que para empezar a resarcir la pérdida del poder de compra del personal de la universidad las autoridades propusieron la instrumentación de bonos de productividad, sin embargo el sindicato no los quiso aceptar.

“La UAM no tiene posibilidades de ofrecer más allá de lo que puede dar y el sindicato sabe perfectamente de que no puede superar este porcentaje, pero está buscando algo más para sus agremiados”, expresó.

Dio a conocer que el jueves trabajadores administrativos, maestros e investigadores, así como padres de familia y estudiantes, realizarán una concentración en el Palacio de Bellas a partir de las 16:00 horas, en defensa de la UAM.

