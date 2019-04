FBI detiene a líder que capturaba migrantes en la frontera México-EU

El FBI detuvo hoy al líder de una milicia de civiles que se dedicaba a capturar a inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México.

La oficina del fiscal general de Nuevo México (EU), Hector Balderas, informó en un comunicado publicado en Twitter de la detención de Larry Mitchell Hopkins, "un miembro de un grupo armado de individuos que supuestamente detenía a migrantes en Sunland Park en Nuevo México por ser un delincuente en posesión de un arma".

Balderas calificó en la nota a Hopkins de "malhechor peligroso" y subrayó que "no debería tener armas cerca de menores y familias".

"El arresto de hoy por parte del FBI indica claramente que la aplicación de la ley debería estar en manos de funcionarios entrenados para el cumplimiento de la ley, no de justicieros armados", dijo el fiscal.

La oficina del FBI en Alburquerque (Nuevo México) confirmó en su cuenta de Twitter la detención de Hopkins, también conocido como Johny Horton Jr., de 69 años de edad, en Sunland Park por posesión de armas de fuego y municiones.

