Anuncian licencia especial para conductores de apps tipo Uber

A partir de noviembre, los conductores de Uber, Cabify, Didi y otras aplicaciones deberán contar con una licencia de manejo tipo “E1”, y para conseguirla tendrán que aprobar un examen de manejo.

Además, las empresas deberán pagar una revista anual para cada una de sus unidades, tal y como lo hacen los taxistas, anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, explicó que con esto buscan hacer un piso parejo entre los taxistas y las empresas que prestan servicio individual de pasajeros a través de una app. De igual forma, subrayó que esto no tiene un fin recaudatorio.

“Uber, además de Cabify, Didi y otras aplicaciones telefónicas son de las empresas con mayores recursos económicos internacionales. Es injusto que ellos no paguen la revista de los vehículos. No es el chofer, repetimos, no es el dueño del vehículo, es la empresa que tiene que pagar lo mínimo que debe de pagar otro servicio que hay en la ciudad; entonces ellos tienen que pagar. No tiene un sentido recaudatorio, tiene un sentido de piso parejo y de orden”, expuso.

La licencia “E1” no tendrá costo para los conductores, pues éstos ya deberán contar con su licencia “A” para la conducción de vehículos particulares.

Por último, afirmó que contar con licencias y revista para las empresas tipo Uber, permitirá contar con un registro puntual de la cantidad de vehículos y choferes que prestan este servicio.

Simplifican trámites

Para que los taxistas consigan su licencia tipo “B” y los conductores de apps la tipo “E1”, deberán registrarse en www.semovi.cdmx.gob.mx/taxi o www.semovi.cdmx.gob.mx/plataforma, después tendrán que asistir al Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (Cenfes) y aprobar un examen de aptitud y manejo.

El último paso será recoger la licencia en cualquiera de los módulos de la Semovi, y ya no sólo en Coyol o La Virgen como antes ocurría.

Para obtener la revista, los taxistas y conductores de apps deberán acceder a los sitios web antes mencionados e ingresar sus documentos. En un lapso de 15 días recibirán una notificación para asistir a la revisión físico-mecánica en cualquiera de los 52 verificentros que tiene la CDMX.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, subrayó que los beneficios de estas disposiciones son que se igualan los requisitos para los servicios de plataforma y de taxis, se simplifican de forma sustantiva los trámites y se cierran las oportunidades a la corrupción porque hay mucho menos contacto con funcionarios públicos.

Tipos de licencias:

Autos particulares: Tipo “A”

Para taxistas: Tipo “B”

Para conductores de apps: Tipo “E1”

Costos:

Licencia Tipo "A": 837 pesos por tres años.

Tipo "B": mil 40 pesos por tres años

Tipo "E1": Sin costo

Revista: Mil 635 pesos

