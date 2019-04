Policías del Metro fueron inhumanos, admiten autoridades y se disculpan

Durante una conferencia de prensa en la que no se permitieron cuestionamientos, autoridades del Metro, seguridad y procuración de justicia admitieron que hubo negligencia y un trato inhumano hacia María Guadalupe Fuentes Arias, mujer que agonizó por más de 20 horas a las afueras del Metro Tacubaya.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, ofreció una disculpa pública a los familiares de la mujer por el trato inhumano que los elementos de la PBI brindaron. Asimismo, recoció que el actuar de los policías fue deficiente, y que algunos elementos son corruptos y no tienen ninguna capacitación.

“Una de las más altas prioridades de la institución que encabezó es la capacitación y profesionalización de los elementos policiales. Resolver estas deficiencias evitará que tengamos actuaciones policiales negligentes, violentas e inhumanas en el futuro”, sostuvo.

En este sentido, la directora del Metro, Florencia Serranía, señaló que tras la muerte de la mujer, el organismo comenzó a capacitar a mil elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) para que puedan brindar primeros auxilios.

Además, informó que el Metro ya cuenta con una ambulancia exclusiva para poder realizar traslados. Explicó que esta capacitación comenzó el pasado 1 de marzo, 11 días después de que María Guadalupe Fuentes Arias fuera sacada a rastras y abandonada a las afueras de la estación por integrantes de la PBI.

“Desde el 20 de febrero el Metro cuenta con un servicio de ambulancia exclusivo que es activado cuando una ambulancia pública reporta un atraso de 30 minutos. Además, desde el pasado 1 de marzo se han capacitado mil policías en primeros auxilios con técnica Metro. Dentro de este curso, insistimos mucho en la humanización y espíritu de servicio y la concientización de que el servicio público se debe dar sin discriminación”, explicó.

Por último, la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, refirió que se está preparando la carpeta de investigación correspondiente, y que buscarán que se haga justicia en este caso.

Levantan denuncia

Diputados locales y el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, denunciaron en la Procuraduría capitalina a Florencia Serranía por posibles omisiones y negligencia en este caso.

De igual forma, solicitaron du dimisión por este hecho y por las constantes fallas e inseguridad dentro del organismo.

“Se está solicitando también la renuncia de la Directora porque ya han habido diferentes situaciones, también ayer falleció un policía porque lo aventaron a las vías, los secuestros en el Metro y los malos servicios que hay a cuatro meses y medio, por eso estamos pidiendo que se destituya y esté quien realmente pueda ejercer el cargo”, apuntó la legisladora América Rangel.

En su oportunidad, Andrés Atayde precisó que lo menos que el gobierno de la ciudad puede hacer frente a este caso, es destituir a la directora del Metro.

“El PAN de la CDMX no pide otra cosa más que la destitución de la directora del Metro. No solamente ha habido un incremento de la inseguridad en el Sistema de Transporte Colectivo, hemos visto una falta de mantenimiento brutal tanto en vagones, en escaleras, instalaciones en general, incremento en el ambulantaje, sino que ahora, lamentablemente, tenemos a una fallecida. Nosotros desde el PAN no pedimos menos que la destitución”, sostuvo.

