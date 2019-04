¿Quién es Joe Biden? El ex vicepresidente que busca derrotar a Trump

El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que se presentará a las elecciones primarias del Partido Demócrata para aspirar a su candidatura para elecciones presidenciales de 2020.

"Los valores fundamentales de esta nación… nuestra posición en el mundo… nuestra democracia… todo lo que ha hecho América -América- está en juego. Es por eso que hoy anuncio mi candidatura para la Presidencia de Estados Unidos", escribió Biden en su cuenta de Twitter.

El tuit del que fuera vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) va acompañado de un vídeo titulado: "Joe Biden para presidente: América es una idea".

Con este anuncio, son ya 20 los aspirantes que han confirmado que lucharán por la candidatura demócrata para las elecciones de 2020.

Desde principios de año, el equipo de Biden estudiaba presentarse y, según fuentes consultadas por la cadena de noticias CNN, ya tiene programado el próximo lunes su primer acto de campaña en Pittsburgh (Pennsylvania).

Luego continuará con una ruta en la que recorrerá los estados de Iowa, Carolina del Sur y Nuevo Hampshire, los primeros en votar.

Biden ya fue aspirante presidencial en 1988 y 2008, aunque perdió en ambas contiendas y concurrió junto Obama en sus dos elecciones y mandatos.

En 2015, antes de los pasados comicios presidenciales que dieron la victoria a Donald Trump, Biden rechazó registrar su candidatura para evitar competir contra la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy…everything that has made America — America –is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2019